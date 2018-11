Airbnb retira del portal les ofertes de cases de colons israelians a Cisjordània

La principal companyia del món de lloguer d'habitatges turístics, Airbnb, ha anunciat aquest dilluns que treu dels seus llistats totes les cases de colons jueus que viuen a la Cisjordània ocupada, ja que la majoria de països consideren que les colònies són il·legals, d'acord amb la llei internacional.

La mesura no tindrà gaires conseqüències per als usuaris d'Airbnb, perquè només afectarà uns 200 habitatges que pròximament se suprimiran del portal, segons les estimacions de la companyia, però la decisió arrossega una significativa càrrega política.

La mesura representa una nova victòria per als palestins i, especialment, per al moviment BDS (Boicot, Desinversions i Sancions), que des de fa més d'una dècada porta a terme campanyes internacionals contra l'ocupació dels territoris palestins. El BDS és un moviment de base molt actiu, particularment als Estats Units, tot i que no compta amb el suport de cap estat.

La notícia s'ha rebut amb furor a Israel. El titular de Turisme, Yariv Levin, ha replicat que aviat s'imposaran "restriccions" a les operacions d'Airbnb a tot el país, però no ha especificat quins passos farà a partir d'ara el govern de Benjamin Netanyahu, que contínuament impulsa l' expansió colonial a Cisjordània, inclosa la ciutat de Jerusalem. Segons aquest ministre, es tracta d'una "decisió vergonyosa i miserable".

Per la seva banda, el ministre d'Afers Estratègics, Gilad Erdan, que dirigeix i coordina les vigoroses accions a l'interior i l'exterior d'Israel contra el BDS, ha instat els colons afectats a denunciar Airbnb davant dels tribunals israelians, recordant que en aquest país hi ha una dura llei antiboicot. Erdan també ha dit que comprovarà amb les autoritats nord-americanes si la companyia està violant "les lleis antiboicot aprovades en més de 25 estats" dels Estats Units.

Iniciativa racista

"De conflictes nacionals n'hi ha arreu del món, i caldrà que Airbnb expliqui per què ha adoptat una posició política racista amb alguns ciutadans israelians", ha afegit Erdan. L'estat jueu no reconeix les lleis internacionals i les resolucions de l'ONU que dictaminen que Cisjordània és un territori ocupat. A la pràctica, Israel considera les colònies com una part d'Israel.

El Consell Yesha, que agrupa les colònies israelianes de Cisjordània, també ha fet públic un comunicat condemnatori: "Una companyia que no té dificultat per llogar apartaments en dictadures d'arreu del món i en llocs què no guarden relació amb els drets humans, està assenyalant Israel. Això només pot ser resultat de l'antisemitisme o d'una rendició davant del terrorisme, o totes dues coses".

Una declaració oficial penjada al portal d'Airbnb diu: "Hem arribat a la conclusió que haurem de treure dels nostres llistats els assentaments israelians de la Cisjordània ocupada, que són al centre de la disputa entre israelians i palestins". La presència d'aquests habitatges al portal d'Airbnb havia causat un gran nombre de controvèrsies i crítiques durant els últims anys.

Els palestins, per la seva banda, han expressat la seva satisfacció, tot i que són conscients que encara no se n'ha dit l'última paraula i temen que l'administració del president Donald Trump obligui Airbnb a recular i reincorporar les cases dels colons als seus llistats.