Alerta a França pel naixement d’infants sense mans o braços

Augmenta el nombre d’infants nascuts sense mans, braços o avantbraços a França. L’Agència Nacional de Salut Pública ha comptabilitzat onze casos de nadons que van néixer amb malformacions a les extremitats superiors entre el 2000 i el 2014. Aquestes criatures s’afegeixen als “set casos que ja havia recollit el registre Remera [que comptabilitza les malformacions de la regió de Roine-Alps]”, ha precisat Salut Pública a través d’un comunicat. Tots ells, un total de 18 nadons, tenen en comú que van néixer al departament d’Ain, al centre-est de França, als voltants d’un mateix municipi. Però es desconeix l’origen d’aquesta anomalia.

És precisament per això que el director de l’Agència de Salut, el doctor François Bourdillon, va anunciar ahir que han obert una investigació a escala estatal per saber les causes de les malformacions. Per la seva banda, la ministra de Salut, Agnès Buzyn, va assegurar en una entrevista a BFMTV que no volen “descartar cap pista”.

Entre els motius pels quals els nadons van néixer sense mans, braços o avantbraços hi hauria, segons la ministra, la pista mediambiental, però també podria ser degut a allò que “elles [les mares] van menjar, beure o respirar”, va precisar Buzyn. Els primers resultats de la investigació es faran públics el 31 de gener de l’any que ve i s’espera que l’informe complet es conegui al juny.

L’associació Remera també sospita que la causa de les malformacions podria ser mediambiental. Una hipòtesi que d’altres ratifiquen, com ara l’eurodiputat ecologista Yannick Jadot. “És molt probable que aquestes malformacions estiguin lligades als pesticides”, va assegurar Jadot. “Totes les famílies que han estat afectades viuen al costat de camps de blat de moro o de gira-sols”, va concloure l’eurodiputat i excandidat a les eleccions presidencials del 2017.

Aquest mateix dilluns el diari Le Monde va revelar un nou cas d’un nadó “sense dits”, a banda dels set que tenen malformacions a les extremitats i que Remera ja havia comptabilitzat anteriorment. Segons l’Agència de Salut Pública, aquest cas de què parlava Le Monde ja estava inclòs en el recompte oficial de les onze criatures.

L’agència estatal va destacar ahir “la importància de disposar d’un registre científic fiable i rigorós, avalat per equips hospitalaris i universitaris”. D’aquesta manera, Salut Pública bandejava ahir l’associació Remera, que ha tingut un paper central en les revelacions d’aquest fenomen de nadons amb anomalies. Dirigit per l’epidemiòloga Emmanuelle Amar i formada per un comitè científic, aquest col·lectiu va alertar dels casos públicament davant el silenci de l’agència estatal.

A més a més, Salut Pública i Remera fan una interpretació diferent del que passa al departament d’Ain. Segons l’associació que registra les malformacions de la regió del Roine-Alps, el nombre de casos detectats els últims anys en un radi de 17 quilòmetres és 58 vegades superior “al normal”.

En canvi, Salut Pública valorava en un informe a principis d’octubre que “l’anàlisi estadística no mostra un excés de casos al departament [d’Ain] en comparació amb la mitjana nacional”. En aquest mateix informe, l’agència publicava que s’havien donat altres casos de nounats sense mans, braços o avantbraços en altres zones de França. Al departament del Loira-Atlàntic s’havien detectat tres nadons amb anomalies semblants, i al de Morbihan, quatre més. Sorprenentment, l’agència valorava que aquestes xifres eren “excessives” en aquests dos llocs.

El Centre Hospitalari Universitari de Lió, del qual depèn el registre Remera, va notificar fa quinze dies l’acomiadament de la directora de l’associació i de cinc membres més de l’equip per raons econòmiques. Vist el ressò mediàtic de l’afer, l’acomiadament ha passat a estar, com l’origen de les malformacions, “en suspens”.