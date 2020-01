Alerta a la Xina per un brot de pneumònia provocada per un virus de la família del SARS

Símptomes semblants a una pneumònia i un nombre inusual de malalts en contacte amb un mercat amb animals vius de la ciutat de Wuhan van activar les alarmes al desembre. Des de llavors s'ha aconseguit identificar el patogen com un nou coronavirus de la família del SARS (sigles en anglès de la síndrome aguda respiratòria greu).

En un comunicat publicat aquest dissabte, la Comissió de Salut de Wuhan informa que el nombre total d'infectats arriba a cinquanta. Els últims quatre casos diagnosticats dijous passat estan estables i dues persones d'entre 60 i 69 anys han mort.

La Xina assegura que és transparent amb la informació. No obstant això, alguns experts creuen que el nombre d’infectats és més elevat. El científic Neil Ferguson, en declaracions a la BBC, sosté que els afectats poden ser prop de 1.700. Les seves conclusions són fruit de la recerca duta a terme pel Centre MRC per a l'Anàlisi Global de Malalties Infeccioses de l'Imperial College de Londres.

El brot es va registrar a la ciutat de Wuhan, capital de la província de Hubei, al centre de la Xina. Es creu que la infecció prové del contacte amb animals vius al mercat de marisc de Huanan. A la Xina és habitual que el peix i el marisc estiguin vius en peixeres en els mercats o supermercats fins que el consumidor els compra. La majoria dels afectats treballaven en aquest mercat, que ha sigut clausurat per evitar més contagis. La zona està en quarantena.

A principis de gener científics xinesos van identificar la soca del virus, que van batejar com a 2019-nCoV, com un nou coronavirus. A aquesta família de patògens pertanyen virus responsables de malalties lleus com el refredat o molt més letals com el SARS. De moment, oficialment se sosté que el contagi només es produeix d'animals a persones i no entre humans, un fet que multiplicaria la capacitat de contagi.

Però fonts de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) consideren que, encara que no està comprovat, no es pot descartar el contagi entre persones. Especialment és factible entre membres de la mateixa família que convisquin junts. La recerca del científic Neil Ferguson també manté aquesta possibilitat.

A la Xina i a Àsia, la informació ha despertat el fantasma de l'epidèmia del SARS, que també va sorgir al gegant asiàtic. El virus es va cobrar més de 800 vides a tot el món entre el 2002 i el 2003.

Aquesta última setmana s'ha constatat que la malaltia ha creuat fronteres. Se n'han confirmat dos casos a Tailàndia i un al Japó. Són persones que han visitat Wuhan, una ciutat d'uns onze milions d'habitants que té un aeroport internacional. I encara que Pequín no ha informat de cap cas en territori xinès fora de Wuhan, la premsa de Hong Kong recull les sospites de malalts detectats a Xangai i Shenzhen.

Davant la por d'una epidèmia, s'han començat a adoptar mesures. Singapur i Hong Kong fan controls en els aeroports als passatgers provinents de Wuhan des del principi de la crisi, al desembre. Des del 3 de gener Tailàndia també du a terme proves en quatre aeroports amb vols a Wuhan i se'ls han afegit Corea del Sud i Malàisia. Tots aquests països són destinacions turístiques per als xinesos. Els Estats Units han anunciat que adoptaran mesures similars als aeroports de Nova York, Los Angeles i San Francisco.

De moment, l'OMS no creu que calgui l'aplicació de restriccions de viatge a Wuhan ni a la Xina, encara que ha proposat mesures de prevenció als hospitals de tot el món davant aquest nou coronavirus.

Les vacances de l'Any Nou Xinès, que comencen la setmana vinent, es poden convertir en un autèntic risc d'expansió de la malaltia. S'esperen uns 3.000 milions de desplaçaments i es calcula que uns 440 milions de xinesos viatjaran per complir amb la tradició de reunir-se amb la família.