Alerta màxima a Delhi per la pol·lució de l'aire

"Encara no he sentit ni un sol petard i els purificadors d'aire ja marquen el vermell, assenyalant nivells perillosos de pol·lució", deia l'analista índia Shamika Ravi al seu compte de Twitter. El festival Diwali, que se celebrarà aquest dimecres a l'Índia, amb petards i focs artificials, és cada any un dels factors que incrementen la pol·lució de l'aire a la capital més contaminada del món, Nova Delhi. Però enguany l'alerta per contaminació ha arribat fins i tot abans que el festival.

Aquest dilluns Nova Delhi s'ha llevat amb una capa de boira espessa que dificultava la visió de conductors i transeünts, mentre els nivells de contaminació de l'aire s'elevaven més de 20 vegades per sobre del que l'OMS considera el màxim tolerable.

La baixada de temperatures i la crema generalitzada de rostolls a les zones pròximes a la ciutat se sumen cada any a la celebració del Diwali i provoquen una alerta de pol·lució que s'està convertint en rutinària a principis de novembre. En l' informe estadístic de l'OMS del 2016, Delhi ja va ser identificada com la capital més contaminada del món, tot i que altres ciutats índies, iranianes i xineses tenien nivells lleugerament superiors.

Alerta màxima a Delhi per la pol·lució a l'aire / Reuters

Però l'increment sobtat en els nivells de contaminació ha elevat aquest dilluns l'alerta per pol·lució a la categoria d'emergència. Els nivells de partícules de 10 micròmetres (PM 10) s'han triplicat en les últimes 24 hores i han passat de 162 a més de 800 (per metre cúbic) en algunes zones de la ciutat, quan l'OMS considera que més de 200 és nociu per a la salut i més de 300 és tòxic.

La concentració de partícules fines, que són les inferiors a 2,5 micròmetres (PM2,5), les més petites, que es fiquen dins els pulmons i provoquen molts problemes de salut, superava la xifra de 400 per metre cúbic en moltes zones de la capital i en alguns punts era de més de 600, quan el màxim permès per l'OMS és de 25 diàries.

I això quan encara no ha començat el festival Diwali, que l'any passat per aquestes dates va portar la concentració de PM10 més enllà de les 1.000 per metre cúbic. El Tribunal Suprem indi ja va dictar el mes passat que només estarien permesos els petards 'verds', però no ha quedat clar com s'aplicarà aquesta restricció ni quins petards poden ser considerats 'verds'.

Haven’t heard a single firecracker in Delhi, yet the air purifiers are blazing red - showing dangerous levels of pollution. #NotASimpleProblem pic.twitter.com/Sq8U3NaJps — Shamika Ravi (@ShamikaRavi) 5 de novembre de 2018

Les autoritats advertien que la crema de matolls i rostolls encara anirà a més els pròxims dies, especialment als estats de Panjab i Haryana, pròxims a la capital, on els agricultors a aquesta època deixen els camps nets per sembrar.

Per això a l'octubre es van prendre ja algunes mesures per intentar mitigar la situació: es va reforçar el transport públic i es va demanar un increment de les tarifes d'aparcament, alhora que es va prohibir utilitzar grups electrògens fins al març de l'any que ve.

La venda de purificadors d'aire a l'Índia ha crescut un 40% des de l'any passat, no només a la capital sinó també a Bombai i Bangalore.