Alerta sanitària a l'Índia per un nou brot del virus del Zika

Les autoritats índies han confirmat aquest dimarts 29 nous casos del virus del Zika a la ciutat turística de Jaipur, capital de l'estat del Rajasthan, al nord-oest del país. Els equips mèdics estan registrant i atenent tots els casos de febre "sospitosos de Zika" a la zona per mantenir el virus sota control. A més, a causa dels greus efectes que pot tenir el Zika en els nadons, també s'ha atès 160 embarassades.

L'Associació Internacional d'Assistència Mèdica per a Viatgers, amb seu a Toronto, ha aconsellat ajornar les visites a Jaipur a les dones embarassades per evitar el risc. Veenu Gupta, secretària adjunta del departament de Salut i Benestar Familiar del Rajasthan, ha explicat en una roda de premsa que, fins ara, entre 150 i 200 equips mèdics han inspeccionat el terreny i han analitzat unes 26.000 cases per controlar l'expansió del virus.

La també anomenada Ciutat Rosa forma part del circuit turístic anomenat Triangle Daurat. Es tracta d'una ruta que enllaça les ciutats de Nova Delhi, Jaipur i Agra, i on hi ha una de les set meravelles del món, el Taj Mahal. Per tant, és una zona especialment visitada.

El virus del Zika pot causar complicacions en l'embaràs, parts prematurs i avortaments espontanis. Les dones embarassades i infectades pel Zika també poden passar el virus al fetus. Això pot provocar casos de microcefàlia, una anomalia que afecta els nadons i provoca una malformació cranial –un cap molt més petit del que correspon per l'edat–, a més d'afectar el desenvolupament neuronal.

El Zika va tenir unes dimensions gairebé pandèmiques l'any 2015 al Brasil amb milers de nadons afectats per microcefàlia. El cas va ser molt polèmic i es va globalitzar, ja que el Brasil s'estava preparant per a la visita de milions de persones pels Jocs Olímpics de Rio l'any 2016.

Novament a l'Índia

Aquest és el tercer brot de Zika a l'Índia. El primer es va registrar a la ciutat d'Ahmedabad, a l'estat de Gujarat, al sud-oest del país, durant el gener i el febrer del 2017. El segon brot, el mateix any, es va detectar a l'estat de Tamil Nadu, a la ciutat de Krishnagiri.

És un virus que es transmet per la picada d'un mosquit del gènere 'Aedes' , també responsable de la transmissió del dengue, la febre groga, l'encefalitis japonesa , la chikungunya o el virus del Nil Occidental. Rep el nom de la selva d'Uganda, on el 1947 es va aïllar per primer cop.