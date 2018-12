Allau de casaments gais al Brasil per por al govern de Bolsonaro

“Correu cap als notaris!”, va recomanar a la comunitat LGTB la presidenta de la comissió de la diversitat sexual i de gènere del Col·legi d’Advocats del Brasil, Maria Berenice Dias, pocs dies després del triomf de l’ultradretà Jair Bolsonaro a les presidencials brasileres. El consell s’ha traduït en una allau de casaments i formalització de parelles de fet homoafectives en la recta final de l’any. La intenció no és sinó garantir els drets civils adquirits abans que el president electe, que porta dècades col·leccionant exabruptes homofòbics, prengui possessió l’1 de gener.

“Porto vuit anys vivint amb la meva parella i l’elecció de Bolsonaro ens ha deixat molt preocupats, per això hem decidit fer oficial la unió”, explica a l’ARA el Douglas, de 47 anys, natural de Belém, la capital de l’estat amazònic de Pará i que treballa com a auxiliar d’infermeria a São Paulo. “Per registrar una parella de fet no necessites cap testimoni, però en portarem un per si mai ho arriben a posar en dubte”, puntualitza la seva parella, el Lázaro, de 40 anys, dissenyador d’interiors de Maranhão, al nord del país. “Hi ha una crida dels moviments de gais i lesbianes perquè la gent es casi com a protesta contra Bolsonaro, però ho fem perquè tenim por del que pot passar a partir de l’any vinent”, afegeix.

El Marcelo, de 30 anys, dissenyador gràfic, natural de Belo Horizonte, es casarà al desembre amb la seva parella, el Rodrigo, de 40 anys, que treballa en el món del màrqueting. “Sempre havia pensat que faria una cerimònia amb tota la pompa, però vam prendre la decisió d’avançar el casament a aquest any, després que Bolsonaro guanyés la primera volta”, comenta. “És una decisió que també han pres altres amics; nosaltres hem pensat que tenint la relació oficialitzada tot serà més fàcil si ens veiem obligats a marxar a l’estranger”, indica.

Sense llei

Els casaments i les formalitzacions de parelles de fet homosexuals són una realitat al Brasil des que el maig del 2011 el Suprem va ampliar la interpretació del Codi Civil, però no hi ha cap llei que les reguli. Així, a partir del maig del 2013, el Consell Nacional de Justícia va obligar les notaries a realitzar les unions de les persones del mateix sexe que ho sol·licitin.

El buit legal al Brasil sobre els casaments LGTB podria ser aprofitat per Bolsonaro, que va guanyar les eleccions amb el suport en bloc de les Esglésies evangèliques ultraconservadores. Ara aquests col·lectius, que defensen la família tradicional, són un dels lobis més influents del futur executiu. El senador Magno Malta, assessor de Bolsonaro i pastor evangèlic, va presentar després de les eleccions una proposició de llei per barrar el pas a les unions LGTB. Si la iniciativa es materialitza amb una llei, es preveu una batalla legal que acabarà al Suprem. Precisament ahir es va saber que Damares Alves, la seva assessora i també pastora evangèlica, ocuparà el ministeri de Família.

“La situació actual ja és molt greu: ja hi ha alguns jutges a les zones rurals del Brasil que estan intentant cancel·lar casaments, tot i que Bolsonaro encara no és president”, explica Marcelo. “Vivim una onada de conservadorisme i intolerància molt gran, la violència ha augmentat i amics meus ja han sigut agredits a Belo Horizonte; tot és molt esfereïdor”, relata.

“La gent ha sortit de l’armari de la intolerància; la violència augmentarà segur, i qui estarà més en risc serà qui més s’exposa, o sigui els activistes i els moviments socials LGTB”, comenta el Lázaro. “Si s’acaben aprovant lleis contra els LGTB estarem tots en una posició més dèbil. Augmentarà el nombre de suïcidis i d’assassinats, que ja és molt gran al Brasil, principalment de transsexuals, el col·lectiu més vulnerable”, diu el Douglas. I el Lázaro afegeix que “és molt clar que darrere de l’homofòbia Bolsonaro hi amaga la manca de lideratge, a la seva vida personal i com a polític”.

“Estic molt decebut amb la gent. Ara veig que em toleraven però no m’acceptaven; no em fa por el discurs d’odi de Bolsonaro, sinó tot el que representa i ha legitimat”.