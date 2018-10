Alliberat un periodista japonès segrestat fa tres anys a Síria

Tres anys després d’haver sigut segrestat a Síria, el Japó va anunciar ahir l’alliberament de Jumpei Yasuda, un periodista independent nipó de qui s’havien difós alguns vídeos en què s’apreciava la seva imatge cada cop més deteriorada. Fonts del govern de Qatar van alertar Tòquio que l’home està sa i estalvi en un centre per a immigrants de Turquia. L’executiu nipó estava encara confirmant la identitat de l’alliberat, però ja ha informat la seva dona que hi ha “grans probabilitats” que es tracti del seu marit.

El juny del 2015 Yasuda, de 44 anys, va ser capturat a la ciutat siriana d’Idlib per Jabhat Fatah al-Sham, una filial d’Al-Qaida, després d’haver entrat a Síria des de Turquia per cobrir informativament la guerra. Segons diverses fonts, el grup armat havia reclamat un milió de dòlars a canvi de la llibertat del periodista, però el govern japonès va indicar que no va efectuar cap pagament i que ha sigut un alliberament sense condicions.

L’esposa de Yasuda, una cantant coneguda amb el nom artístic de Myu, es va mostrar satisfeta en conèixer la notícia. “Si la informació és certa, vull dir-li: «Ho has aconseguit, ets lliure. Tothom t’ha estat esperant»”, va dir en declaracions recollides pel The Japan Times.

Des de la seva desaparició, Yasuda ha aparegut en diversos vídeos filtrats pels seus captors. El 2016 se’l va veure llegint un missatge en anglès adreçat al seu govern: “Sisplau, ajudeu-me. Aquesta és la meva última oportunitat”, deia. En l’última imatge, del juliol, va aparèixer amb una granota taronja i acompanyat d’uns emmascarats armats.