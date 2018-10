Almenys 28 morts a l'Afganistan en una jornada electoral caòtica

L’Afganistan ha celebrat aquest dissabte eleccions legislatives en una jornada electoral caòtica caracteritzada pels atacs dels talibans, que han atemptat amb explosius, granades i fins i tot foc de morter contra diversos col·legis electorals. Fins a 28 persones han mort i més d’un centenar han resultat ferides, segons el ministre de l’Interior afganès, Wais Barmak, que ha informat d'un total de 192 incidents violents a tot el país.

A això se suma el caos en l’organització dels comicis, que per primer cop depenien únicament i exclusivament de les autoritats afganeses. Molts col·legis electorals han obert amb hores de retard, fins al punt que la Comissió Independent Electoral –l’organisme encarregat de les eleccions– ha plantejat ampliar el període de votació fins aquest diumenge, a causa de les moltes irregularitats detectades.

Molts col·legis electorals no han pogut obrir a l’hora perquè no tenien paperetes de vot. En alguns, hi van arribar les paperetes equivocades, corresponents a una altra circumscripció electoral. En altres faltaven els llistats amb els noms dels votants. I en molts les màquines d’identificació biomètrica que el govern afganès va comprar a correcuita en l’últim moment –va gastar 15 milions d’euros en la seva adquisició– per evitar que un mateix elector pogués votar dos cops, han fallat o els treballadors electorals no les han sabut fer anar. Tant és així que la Comissió Independent Electoral a mig matí ha autoritzat que els electors votin sense ser identificats amb els moderns aparells biomètrics, i els seus vots es consideraran vàlids. Abans de les eleccions, aquesta mateixa comissió havia dit tot el contrari.

A diferència de comicis anteriors, Kabul ha sigut una de les ciutats més castigades per atacs de la insurgència durant la jornada electoral. Fins i tot ha patit un atemptat suïcida contra un col·legi electoral, en què han mort 15 persones. Malgrat això, molts afganesos han sortit a votar i s'han format cues en molts centres electorals. Es calcula que uns 3,5 milions d’electors han participat en els comicis. Els resultats definitius s'han de fer públics el 20 de desembre.