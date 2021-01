Almenys 35 morts i centenars de ferits en un terratrèmol a Indonèsia

Almenys 35 persones han mort aquesta matinada a causa d'un terratrèmol de 6,2 que ha assolat l'illa de Sulawesi, a Indonèsia. Centenars de ferits i milers d'evacuats de diverses ciutats temen ara que alguna de les rèpliques que s'esperen en les pròximes hores pugui provocar a més un tsunami, segons alerta l'agència meteorològica del país.

El sisme ha tingut lloc a les 1.30 hores de la matinada, hora local, amb l'epicentre a 6 quilòmetres al nord-est de la ciutat de Majene i a 10 quilòmetres de profunditat. Milers de residents d'aquesta urbs van sortir espaordits de les seves cases, mentre el terratrèmol provocava fins a tres despreniments de terra, talls d'electricitat i destruïa parcialment algunes cases, a més d'alguns ponts. L'edifici del governador provincial va resultar danyat i almenys dues persones van quedar sepultades per la runa.

Els 35 morts registrats fins al moment estaven a la ciutat de Majene i al districte pròxim de Mamuju, però s'espera que la xifra pugi encara més en les pròximes hores. Informacions inicials parlaven també de 637 ferits.

No hi va haver cap alerta prèvia al terratrèmol, apunta Reuters, però l'agència de meteorologia del país va fer una roda de premsa posterior per advertit del risc de rèpliques que podrien ser també molt perilloses. Fins aquell moment ja hi havia hagut 26 rèpliques, a més d'un terratrèmol previ dijous a la tarda de magnitud 5,9.

Alguns vídeos penjats a les xarxes socials mostren gent fugint, alguns en motocicleta, per anar a buscar zones més altes, i fins i tot un nen atrapat entre la runa a qui alguns veïns intentaven rescatar amb les seves mans.

L'any 2018 un altre terratrèmol també de 6,2 graus a l'escala de Richter va deixar milers de morts, però la pitjor tragèdia del país va ser l'any 2004, quan el terratrèmol de 9,1 i el gran tsunami que el va seguir van deixar fins a 230.000 persones mortes.