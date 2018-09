Almenys un mort i una desena de ferits en una sèrie d’explosions de gas prop de Boston

Una sèrie d’explosions han afectat aquesta matinada tres localitats als afores de Boston, a l’estat nord-americà de Massachusetts, i han deixat com a mínim una víctima mortal i 12 ferits, a més de centenars d’evacuats, segons han explicat les autoritats. Les explosions, que es creu que han sigut causades per una fuita en la xarxa de distribució de gas, han ensorrat o incendiat desenes d’edificis. Els bombers han treballat intensament per apagar les flames i els tècnics s'han afanyat a tallar el subministrament de gas i d’electricitat de la zona per evitar que es propagués més el foc. Segons el cap dels bombers del municipi d’Andover, Michael Mansfield, se sospita que "la pressió excessiva en els gasoductes" de Columbia Gas of Massachusetts ha provocat les múltiples explosions i incendis. La companyia, una sucursal del gegant subministrador NiSource, havia anunciat dijous al matí que modernitzaria les canonades de gas arreu de l’estat de Massachusetts, incloent les àrees on hi ha hagut les explosions. Tot i això, es desconeix si s’estava treballant en aquestes comunitats en el moment en què va passar el sinistre, i la subministradora assegura que està investigant el cas.

Les flames a les tres localitats afectades –Lawrence, Andover i North Andover–, situades a uns 40 km de Boston, han sigut retransmeses en directe per televisió. "Ha sigut aclaparador", ha confessat Mansfield, que ha explicat que els bombers que estaven sobre el terreny apagaven el foc en un edifici per descobrir-ne just després un altre en flames. "Ha sigut espantós", ha corroborat Laurie Williams, una veïna de North Andover que tornava a casa en cotxe quan s'ha trobat la policia i els bombers bloquejant els carrers de la zona afectada. "El meu primer pensament ha sigut que això havia sigut una explosió de gas", ha dit Williams. A la nit, els carrers s'han quedat a les fosques arran del tall d’energia que s'ha fet a la zona com a precaució.

No és la primera vegada que la companyia Columbia Gas of Massachusetts es veu implicada en una explosió de gas. Fa just sis anys l’empresa va acceptar la responsabilitat d’una explosió d’aquestes característiques a Springfield, que va causar 17 ferits i els danys van ascendir a un total d’1,3 milions de dòlars.