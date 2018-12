Almenys quatre morts en l'ensorrament d'un edifici per una explosió de gas a Rússia

Almenys quatre persones han mort i 68 més estan desaparegudes després de l'ensorrament parcial d'un edifici d'habitatges a la localitat russa de Magnitogorsk, a la regió de Txeliàbinsk, als Urals, presumptament per una explosió de gas.



El president rus, Vladímir Putin, s'ha desplaçat immediatament a la zona per supervisar les tasques de rescat. Els equips de salvament han trobat quatre cossos sense vida entre la runa, i han aconseguit rescatar ja diverses persones, entre elles dos nens, que han estat hospitalitzats amb ferides de diversa gravetat.

Segons el Ministeri per a Situacions d'Emergència, en els 48 habitatges danyats hi residien oficialment 120 persones, però es desconeix quantes eren a casa i quantes estaven de viatge arran de les vacances de Nadal. "Es coneix la sort de 52 persones: 16 han sigut evacuades, 4 hospitalitzades i 28 s'han posat en contacte amb les autoritats", ha explicat l'oficina de premsa del governador de Txeliàbinsk. Unes xifres a les quals caldria sumar els quatre morts. Així doncs, es desconeix el parador de 68 persones, però no és segur que totes estiguin sota les runes.

L'ensorrament de set de les nou plantes d'una secció de l'edifici situat al carrer Karl Marx va ser suposadament provocat per una explosió de gas ocorreguda a les 6 del matí hora local (les dues de la matinada a Catalunya). En total, a l'edifici hi viuen més d'un miler de persones, que podrien ser evacuades també cap a escoles, hotels i dormitoris universitaris de la zona, com ja s'ha fet amb els que residien en els edificis adjacents als afectats pel sinistre.

Les tasques de rescat, a les quals se sumaran en breu unes altres 500 persones dels serveis d'emergències, es veuen dificultades per les baixes temperatures, que ronden els 30 sota zero a Magnitogorsk, localitat situada als Urals del sud, no gaire lluny de la frontera amb el Kazakhstan.

Les explosions de gas són habituals a Rússia, on la gran majoria d'edificis d'habitatges van ser construïts en temps de la Unió Soviètica amb materials de baixa qualitat.