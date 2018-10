Almenys 18 morts en inundacions a Jordània, molts en un bus escolar arrossegat per la riuada

Almenys 18 persones han mort i 35 han resultat ferides en una zona al mar Mort, a l'oest de Jordània, per les inundacions provocades per les pluges torrencials que s'han registrat aquest dijous al país, ha informat el Departament de Defensa Civil jordà.



La xifra de morts podria augmentar pel nombre de desapareguts, entre ells estudiants que viatjaven en un autobús durant un viatge escolar i que va ser arrossegat per la violència del torrent a la zona del mar Mort.



A última hora continuaven les tasques de rescat per treure del vehicle als 37 alumnes i 7 professors que estaven a l'autobús accidentat a la zona de les termes d'Al Zara, entre Wadi Mujib i Wadi Zerka, a la vora del mar Mort . Fins al moment, no s'ha especificat si totes les víctimes mortals que s'han comptabilitzat són les que anaven a bord del vehicle escolar sinistrat.



Defensa Civil ha apuntat que han pogut rescatar fins ara a deu dels estudiants de l'autobús i ha assenyalat que les pluges torrencials podrien persistir, segons l'agència estatal jordana Petra.



Sobre l'accident, el Ministeri d'Educació jordà ha indicat en un comunicat que obriran una investigació oficial per esbrinar què ha passat i ha puntualitzat que "l'escola no tenia permís per viatjar" per la zona del mar Mort.



Tota aquesta àrea és fonamentalment rocosa i es caracteritza per les nombroses valls situades a les ribes del mar Mort, de manera que la zona és escenari d'inundacions a causa de les aigües de les pluges que descendeixen de les muntanyes fins als rius, i que posteriorment desemboquen al mar.



L'agència va publicar un vídeo de la zona afectada en el qual es mostra les carreteres de l'àrea totalment inundades i enfangades, i la circulació era pràcticament impossible.



El rei Abdul·là II de Jordània ha cancel·lat la seva visita programada per demà divendres a Bahrain per supervisar "les conseqüències del tràgic incident dels estudiants i ciutadans que es van veure atrapats per les pluges torrencials al mar Mort", segons una nota oficial .