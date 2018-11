Almenys nou morts i 150.000 evacuats en una nova onada d'incendis a Califòrnia

Almenys nou persones han mort en les darreres hores a Califòrnia (Estats Units) en tres grans incendis que han obligat a desallotjar més de 150.000 persones. A hores d'ara encara hi ha un gran nombre de desapareguts. El foc més gran -i l'únic que fins ara ha resultat mortal- és el que afecta la zona nord de l'estat i que en poc més de 24 hores ha arrasat 28.000 hectàrees i ha engolit gran part del municipi de Paradise, de 26.000 habitants, a uns 280 quilòmetres de San Francisco. "La magnitud de la destrucció que estem veient és desoladora", deia el director de l'oficina de Serveis d'Emergència de Califòrnia, Mark Ghilarducci.

Cinc de les nou víctimes mortals que almenys s'han registrat en aquesta localitat han mort mentre intentaven fugir per carretera de les flames i els seus cossos s'han trobat a l'interior o a l'exterior dels seus vehicles. Tres més estaven fora de cassa seva i la darrera, a l'interior d'un habitatge. A Paradise, però no es descarta que la xifra de morts augmenti, ja que encara hi ha desenes de persones desaparegudes.

540x306 Un autobús escolar calcinat a una carretera propera al municipi de Paradise / AFP Un autobús escolar calcinat a una carretera propera al municipi de Paradise / AFP

L'intens trànsit que s'ha registrat durant les tasques d'evacuació ha portat moltes persones a sortir dels cotxes i fugir a peu, el que encara va complicar més la circulació i va generar situacions de caos. El regidor de l'ajuntament de Paradise Scott Lotter, que ha sortit de la localitat juntament amb la seva família, assegurava al diari The Sacramento Bee que "el poble sencer està en flames" i ha descrit una escena d'"horror i de caos", amb les carreteres col·lapsades i els vehicles abandonats.

540x306 Propietats destruïdes per l'incendi / AFP Propietats destruïdes per l'incendi / AFP

A causa del fort vent que bufa a la zona i que, juntament amb la sequera, ha contribuït a una ràpida expansió de les flames, el fum s'ha arribat a notar a centenars de quilòmetres a distància de l'incendi i ha afectat la badia de San Francisco, on s'ha hagut de declarar l'alerta vermella per la mala qualitat de l'aire.

Els altres dos focs, de menor intensitat, afecten la zona sud de l'estat. Un dels incendis -que ha cremat 3.200 hectàrees i ha obligat a desallotjar 75.000 residències- es troba localitzat entre la ciutat de Malibú, la de Thousand Oaks i la localitat de Calabasas, mentre que l'altre crema la vall de Santa Rosa.

540x306 Els tres focs s'han propagat ràpidament per la sequera i el fort vent / AFP Els tres focs s'han propagat ràpidament per la sequera i el fort vent / AFP

Els tres incendis s'han propagat ràpidament a causa de la sequera i la força del vent. Els focs greus son cada vegada més freqüents en l'estat més poblat dels Estats Units, tal i com demostra el registre oficial, que es remonta fins l'any 1932 i que situa quatre dels cinc incendis més destructius en els últims sis anys. Aquest setembre els bombers van controlar l'incendi més gran documentat fins ara a Califòrnia.