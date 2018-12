Almenys 13 morts en una explosió de metà dins d'una mina a la República Txeca

Almenys tretze persones han mort i deu més estan ferides a causa d'una explosió de metà a l'interior d'una mina a la República Txeca. La mina és al terme municipal de Karvina, situat a uns 300 quilòmetres de Praga, la capital, i a tocar de la frontera amb Polònia. L'explosió va tenir lloc dijous a última hora a uns 800 metres de profunditat dins la mina anomenada CSM. El portaveu de l'empresa estatal minera OKD, Ivo Celechovsky, ha declarat: "En total hi ha 13 miners morts, 11 són polonesos i dos txecs".

L'empresa estatal de mineria OKD ha lamentat l'accident mentre els equips de rescat continuen buscant a contra rellotge els possibles supervivents, encara que "l'operació està sent molt complicada", ha assegurat el director d'OKD, Boleslav Kowalczyk. "Malauradament hi ha hagut un moment que no hem pogut avançar més perquè hi havia un incendi i la visibilitat era nul·la", ha detallat el responsable.

El primer ministre txec, Andrej Babis, s'ha desplaçat aquest divendres fins al lloc de l'accident, on s'ha trobat amb el seu homòleg polonès, Mateusz Morawiecki, per valorar la situació de l'accident i avaluar "l'assistència governamental" necessària. El mandatari txec ha dit pel seu compte de Twitter que l'explosió és "una gran tragèdia".

Výbuch v dole ČSM je obrovská tragédie. Rád bych vyjádřil svou nejhlubší soustrast pozůstalým. Jsem ve spojení se záchranáři, dělají maximum. Jsme připraveni okamžitě pomoci, pomoc nabídl i polský premiér. V tuto chvíli nezbývá, než věřit a modlit se, aby nebylo obětí víc. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 20 de diciembre de 2018

El Parlament txec ha fet un minut de silenci en record de les víctimes de la mina CSM.