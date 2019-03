Almenys 45 morts en un naufragi a prop de Mossul

Almenys 40 persones han mort aquest dijous després que un vaixell sobrecarregat s'enfonsés al riu Tigris a prop de Mossul, a l'Iraq, segons expliquen fonts mèdiques i policials a Reuters. La majoria de les víctimes del ferri són dones i nens que no sabien nedar, segons explica el cap de Defensa Civil de Mossul, Hussam Khalil. També afegeix que els equips de rescat encara estan buscant supervivents i fins ara han rescatat 12 persones. El vaixell transportava unes 200 persones que estaven celebrant l'any nou kurd, segons informa el canal Al Jazeera.

10s of people drowned when a ferry sank few minutes ago in Tigris river, Mosul. #Mosul2019 pic.twitter.com/6zjaYMBvji