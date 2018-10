L'huracà 'Michael' arrasa l'estat nord-americà de Florida i deixa 2 morts

El temut huracà 'Michael' ha tocat terra aquest dijous a la matinada als estats nord-americans de Florida i també a Geòrgia, i ja ha causat els primers danys. Les imatges que arriben parlen per elles mateixes: façanes destrossades, sostres arrencats, onades gegants, zones inundades o arbres caiguts. Almenys dues persones han mort com a conseqüència dels efectes d'aquest huracà, que segons les autoritats és el pitjor de les últimes dècades.

Un home ha perdut la vida després que un arbre caigués sobre casa seva, a Florida, i una nena va morir després que part de l'habitatge on vivia s'enfonsés, tal com han informat les autoritats locals.

El fenomen va arribar primer a Florida, on es van registrar vents de fins a 250 quilòmetres per hora, i després ha anat avançant cap als estats de Geòrgia i Carolina del Nord i Carolina del Sud, tot i que ha perdut força. De fet, quan va tocar terra a Florida es va calcular que la seva magnitud era de 4 en una escala de 5, i ara ha baixat a 2.

Els meteoròlegs preveuen que el cicló es debiliti mentre travessa el sud-est del país, després d'un gir cap al nord-est i un increment en la seva velocitat de desplaçament.

Després del pas de l'huracà, el governador de Florida, Rick Scott, ha sol·licitat formalment al president dels Estats Units, Donald Trump, emetre una declaració de desastre total, a causa dels abundants i esperats danys que ha ocasionat.

Mentrestant, les autoritats locals continuen fent balanç de la magnitud de la devastació provocada pel 'Michael'. Els equips de rescat, per la seva banda, inspeccionen les zones afectades per localitzar possibles víctimes.

Abans de l'arribada de l'huracà, 375.000 persones ja havien rebut l'ordre d'evacuació. El governador Scott va ser clar, també hores abans: "És hora d'evacuar la costa. Els bombers i els policies no podran sortir enmig de la tempesta. Si s'escull seguir en una zona d'evacuació s'ha de buscar refugi immediatament", va advertir en un missatge a Twitter.

En un altre tuit un cop passada la pitjor fase de la tempesta, Scott va dir als habitants que només podien tornar a casa seva en el cas de rebre el permís de les autoritats.

We are still in the process of assessing damages from Hurricane Michael. DO NOT RETURN TO YOUR HOUSE UNTIL YOU ARE TOLD IT IS SAFE. Going out without having a clear route will put you and your family in danger.