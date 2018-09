Amèrica honora el McCain “patriota”, “rebel” i “lluitador”

Els Estats Units van honrar ahir el seu senador rebel, John McCain. El senador republicà era membre de l’elit política del país, però va desafiar el seu partit en més d’una ocasió, fidel a les seves creences i al seu inconformisme. El seu funeral va ser el seu últim acte de rebel·lia.

En un país absolutament polaritzat, l’expresident republicà George Bush i el demòcrata Barack Obama van parlar en l’últim homenatge al senador d’Arizona, a la Catedral Nacional de Washington. El gran absent va ser l’actual mandatari, Donald Trump, vetat del funeral pel mateix McCain, un dels seus grans crítics, abans de la seva mort.

Bush i Obama, els dos homes que van impedir a McCain arribar a la Casa Blanca, van lloar el caràcter, la integritat i el patriotisme del senador d’Arizona. Els seus parlaments van revelar clarament el contrast entre la manera de fer política de McCain i la de Trump, malgrat que no van anomenar el president actual.

El discurs d’Obama

Obama va recordar que en la seva primera campanya presidencial, el 2008, McCain, que era el seu rival, va defensar el seu honor. “McCain va entendre que alguns principis van més enllà de la política i el partit”, va assegurar, i va afegir que, malgrat les seves diferències, “reals i moltes vegades profundes”, van aprendre molt l’un de l’altre. L’expresident demòcrata va admetre que va ser més bon president gràcies a ell. També ho va fer Bush. El republicà va explicar que McCain va oferir-li “el regal de la seva amistat” malgrat que van rivalitzar en unes primàries molt brutes el 2000.

“Si algun cop tenim la temptació d’oblidar qui som -va dir Bush- la veu de John sempre apareixerà com un murmuri a la nostra orella: som millors que això, Estats Units, som millor que això”. Bush i Obama, sense anomenar Trump, van lamentar l’actual ambient polític del país.

Obama va explicar que la política nord-americana actual pot semblar “roïna i mesquina” i que “trafica amb la grandiloqüència i l’insult, amb polèmiques falses i escàndols manufacturats”. “Però aquesta política -va continuar-, que pretén ser valenta i dura, neix de la por”. “John ens va demanar que fóssim millors que això”, va dir en una conclusió semblant a la de Bush.

La grandesa d’Amèrica

Però segurament qui més va fer una crítica al president Trump, que durant el funeral va anar a jugar a golf, va ser la filla del difunt senador, Meghan McCain. En un parlament molt emotiu i personal va reivindicar el llegat del seu pare. “El meu pare era un gran home”, va repetir més d’un cop. Va assegurar que va ser un soldat, un heroi, un marit, un congressista, un senador, un candidat a la presidència del país, però, sobretot, un pare.

I va recordar al país que l’Amèrica de John McCain no cal que torni a ser gran perquè “sempre ho ha sigut”. “Avui plorem la mort de la grandesa d’Amèrica. El que és autèntic, no retòrica barata d’homes privilegiats que mai se sacrificaran com ell”, va dir. Les seves paraules, molt aplaudides, van ser clarament dards dirigits a Trump.

Moltes personalitats polítiques van assistir al funeral de McCain, entre les quals hi havia l’expresident Bill Clinton i la seva dona, Hillary, així com els líders republicans al Congrés i alguns membres del govern de Trump.

L’ex secretari d’Estat durant la presidència de Richard Nixon, Henry Kissinger, i l’exsenador i excandidat a la vicepresidència Joe Lieberman també van intervenir en el funeral. Els dos homes van parlar de l’heroïcitat de McCain quan va ser presoner durant la Guerra del Vietnam -va estar captiu durant més de cinc anys, entre l’octubre del 1967 i el març del 1973, després que l’avió que pilotava fos abatut- i de la seva vida com a senador. Lieberman va destacar la seva capacitat de negociar i intentar trobar compromisos amb senadors rivals pel bé del país.

McCain, de 81 anys, va morir el cap de setmana passat a causa d’un càncer cerebral que li havien diagnosticat l’any passat. Serà enterrat avui en una cerimònia privada a Annapolis.