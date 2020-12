António Guterres crida tots els estats a declarar l'emergència climàtica

El secretari general de l'ONU, António Guterres, ha fet una crida a tots els estats del món a declarar l'emergència climàtica, com a pas simbòlic per incrementar el seu esforç en combatre aquesta crisi. Ho ha fet en el seu discurs virtual durant la cimera climàtica Climate Summit 2020, organitzada per l'ONU, França i el Regne Unit el mateix dia que es compleixen cinc anys de l'Acord de París.

"¿Pot encara algú negar que ens enfrontem amb una emergència dramàtica?", ha preguntat Guterres: "És per això que avui faig una crida a tots els líders del món per declarar l'estat d'emergència climàtica en els seus països fins que la neutralitat de carboni s'aconsegueixi".

Guterres feia seva així la crida que des de fa poc més de dos anys duen a terme organitzacions socials com el moviment juvenil Fridays for Future, que també reclama declaracions polítiques d'emergència climàtica com a mostra de la gravetat del problema. El mateix Parlament Europeu és una de les 1.855 institucions del món (entre governs locals, regionals, nacionals i supranacionals) que ha emès ja una declaració d'emergència climàtica, el 28 de novembre del 2019. D'entre totes, almenys 38 països del món han declarat formalment l'emergència climàtica a nivell estatal, entre els quals l'estat espanyol.

Guterres ha considerat "inacceptable" que els països del G-20 estiguin invertint un 50% més en els seus paquets d'estímuls per als sectors de combustibles fòssils que per als baixos en carboni. "Els bilions de dòlars que calen per a la recuperació del covid són diners que agafem prestats de les futures generacions. És un test moral. No podem fer servir aquests recursos per encastar-nos en polítiques que suposaran una llosa per a futures generacions amb un munt de deutes en un planeta destruït", ha dit.

Líders de 70 estats han participat en la cimera virtual, que ha estat criticada per les ONG climàtiques per la falta de compromisos i accions reals que ha comportat. Era més aviat un acte simbòlic per marcar el cinquè aniversari de l'Acord de París, enmig d'una pandèmia que ha obligat a suspendre la COP26, la cimera climàtica anual de l'ONU que estava prevista per a aquestes dates i que se celebrarà, finalment, el novembre del 2021.