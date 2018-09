Apunyalen el candidat electoral favorit al Brasil

El capità a la reserva Jair Bolsonaro, candidat del Partit Social Liberal (PSL) a la presidència de la República del Brasil, va ser apunyalat ahir a les nou del vespre, hora catalana, a Juiz de Fora, al sud del país, quan participava en un acte de campanya. El polític d’extrema dreta, que lidera les intencions de vot per als comicis del 7 d’octubre, va ser agredit a l’abdomen amb un ganivet mentre era carregat a collibè pels seus seguidors, quan passejava pel centre de la ciutat de l’estat de Minas Gerais.

Tot i portar una armilla antibales, Bolsonaro, de 63 anys, va ser ferit a l’abdomen. Diversos correligionaris que participaven en l’acte van gravar l’agressió. Pocs minuts després, els vídeos es viralitzaven a les xarxes socials, el principal instrument electoral de la seva candidatura.

Intervenció quirúrgica

Bolsonaro va ser traslladat a l’Hospital Santa Casa de Misericórdia, de Juiz de Fora, on, segons el centre, va ingressar amb “hipotensió i una lesió hepàtica greu”. El militar a la reserva va ser intervingut d’urgència, amb una laparascòpia, un procediment quirúrgic poc invasiu. Al tancament d’aquesta edició, l’equip mèdic va indicar que el polític estava fora de perill i que també havia patit lesions a l’intestí prim i gruixut.

Flavio Bolsonaro, fill del candidat i diputat regional a Rio de Janeiro, va definir l’episodi com “un intent d’assassinat” que demostra que el seu pare està molestant “molta gent”: “La qual cosa vol dir que anem pel bon camí”. “Sabíem que podia produir-se un episodi com aquest”, va lamentar. Per aquest motiu el partit havia demanat protecció a la Policia Federal.

Membres del cos van detenir in fragranti l’autor de l’agressió, identificat com a Adélio Bispo de Oliveira, de 40 anys, solter i natural de Montes Claros, també a Minas Gerais, quan començava a ser linxat pels seguidors de Bolsonaro.

En els últims dies l’agressor, que va admetre ser l’autor de l’atac, havia escrit al seu compte de Facebook diversos missatges contra Bolsonaro i “la dreta maçònica”. Una hora després de l’atac, la Policia Federal va obrir una investigació per esbrinar els motius de l’incident.

L’atemptat contra Bolsonaro, una figura molt controvertida pel seu discurs homòfob, misogin, racista i de retòrica violenta, va generar la repulsa unànime de tots els candidats a la presidència i de tot l’arc ideològic. En una compareixença oficial, el president, Michel Temer, va qualificar com a “intolerables” els fets ocorreguts.

Aquest és el segon episodi violent previ a les eleccions. El 27 de març la caravana electoral de Lula da Silva, formada per diversos autocars, va rebre l’impacte de diversos trets a Quedas do Iguaçu, a l’estat de Paranà.

L’agressió a Bolsonaro va tenir impacte a la Borsa de São Paulo, que va pujar gairebé 1.000 punts i va tancar la sessió amb un augment de l’1,76%, mentre que el real es va apreciar un 1% en relació al dòlar. La interpretació del mercat és que l’atac augmenta la polarització i que pot beneficiar l’agredit en els pròxims sondejos, en què, tot i encapçalar les intencions de vot (amb un 22%), té un alt índex de rebuig, principalment entre l’electorat femení.