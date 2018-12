L'Aràbia Saudita denuncia la "interferència" del Senat dels EUA en l'afer Khashoggi

L'Aràbia Saudita ha denunciat aquest dilluns la "descarada interferència" al Senat dels Estats Units "en els afers interns" del regne, per les dues resolucions aprovades la setmana passada a la cambra per retirar el suport a Riad a la Guerra del Iemen i per acusar príncep hereu saudita, Mohammed bin Salman, de l'assassinat del periodista opositor Jamal Khashoggi, que va ser asfixiat i esquarterat a l'ambaixada saudita a Istanbul el passat 2 d'octubre.

"El regne de l'Aràbia Saudita rebutja la posició expressada recentment pel Senat dels Estats Units, que es basa en reclamacions i acusacions no sostingudes i conté interferències descarades en els afers interns del regne, i perjudica el seu paper regional i internacional", diu la declaració de Riad.



"El regne ja ha afirmat en el passat que l'assassinat del ciutadà saudita Jamal Khashoggi és un delicte lamentable que no reflecteix la política del Regne ni les seves institucions i reafirma el seu rebuig a qualsevol intent de treure el cas de mans de la justícia", afegia.



El Senat dels Estats Units va voler castigar la setmana passada Donald Trump pel seu suport incondicional a Bin Salman, a qui ha defensat en contra fins i tot dels seus propis serveis d'intel·ligència, ja que la CIA creu que el príncep hereu és al darrere de l'assassinat de Khashoggi.

La cambra alta, que està en mans del Partit Republicà, va aprovar una resolució presentada pels demòcrates i que va prosperar gràcies al vot de set senadors republicans per demanar la retirada militar dels EUA del Iemen, on donen suport a la coalició internacional liderada per l'Aràbia Saudita que bombardeja el país i manté un bloqueig a l'ajuda humanitària. Amb tot, la iniciativa no té gaires possibilitats de prosperar perquè requereix la signatura del president. La segona resolució, presentada pels republicans, no va tan lluny, però sí que responsabilitza Bin Salman per la mort de Khashoggi.