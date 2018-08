L’Aràbia Saudita castiga el Canadà per un tuit a favor d’una activista

L’Aràbia Saudita no havia reaccionat mai de manera tan dràstica a una crítica de la comunitat internacional sobre la violació dels drets humans al país àrab: un simple tuit -250 caràcters de res!- ha desfermat una crisi diplomàtica que ja es pot considerar que no té precedents. La ministra d’Afers Exteriors del Canadà, Chrystia Freeland, va expressar dijous passat a Twitter la seva preocupació per la detenció d’una activista saudita. I la resposta de la monarquia de Riad ha sigut cremar les naus. Directament i sense contemplacions.

Diumenge el govern saudita va expulsar l’ambaixador del Canadà a Riad, Dennis Horak, al·legant que el polèmic tuit suposava “una ingerència flagrant en els afers interns del regne”. Però és que les últimes hores ha convocat a consultes el seu representant diplomàtic a Ottawa i ha ordenat que tots els universitaris saudites que cursen estudis al Canadà -uns 15.000- tornin al país àrab. A més, la companyia aèria Saudia ha anunciat que suspèn els vols directes entre Riad i la ciutat canadenca de Toronto a partir del 13 d’agost, i la monarquia petroliera també ha congelat totes les seves relacions comercials amb Ottawa, cosa que, sens dubte, és el que farà més mal al govern del primer ministre Justin Trudeau.

Un 10% del cru que el Canadà importa prové de l’Aràbia Saudita, i el país nord-americà també havia signat acords milionaris per vendre tancs i carros de combat al regne de Saud. De fet, l’any passat les exportacions de vehicles des del Canadà a l’Aràbia Saudita ja havien augmentat un 27,2%, segons dades de l’informe oficial 2018 Canada’s state of trade (L’estat del comerç al Canadà el 2018), que es pot trobar a la mateixa web de l’ambaixada del Canadà a Riad.

La directora executiva de l’organització Human Rights Watch al Pròxim Orient, Sarah Leah Whitson, considera que la reacció saudita és un clar avís per a navegants. “El nou govern de l’Aràbia Saudita -el príncep hereu, Mohamed bin Salman, porta de facto les regnes del país des del juny de l’any passat- vol deixar ben clar que no acceptarà cap mena de crítica contra el seu país”, declara a l’ARA Leah Whitson. “I a més, com que el príncep hereu té el suport de Donald Trump, es pensa que pot fer el que vulgui”, afegeix. Si de crítiques a l’Aràbia Saudita, doncs, ja n’hi havia poques, ¿ara qui gosarà obrir la boca?

Poques denúncies

L’experta de Human Rights Watch recorda que el govern alemany i el Parlament Europeu han denunciat altres vegades la violació dels drets humans al país àrab, i que els Estats Units també ho van fer ocasionalment amb l’adminitració de Barack Obama. Per la seva banda, el periodista Javier Martín, autor del llibre La Casa de Saud (editorial Catarata), apunta que Suècia va reduir les relacions comercials amb Riad precisament per la deplorable reputació en drets humans de la monarquia petroliera. “Les crítiques acostumen a venir d’organitzacions civils. Els governs difícilment diuen res sobre la situació dels drets humans al país àrab”, destaca el periodista. “¡Però si l’Aràbia Saudita fins i tot forma part del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides! És un despropòsit!”, exclama.

De fet, malgrat la reacció desfermada de Riad al tuit de la titular d’Afers Estrangers canadenca, els únics països que s’han pronunciat de moment i obertament sobre aquest tema són dos: els Estats Units i el Regne Unit. “Hem demanat informació addicional al govern de l’Aràbia Saudita sobre la detenció de diversos activistes”, va informar el departament d’estat nord-americà a través d’un asèptic comunicat. Un portaveu del ministeri d’Afers Exteriors britànic es va limitar a declarar ahir: “El Regne Unit és un gran defensor dels drets humans. Regularment plantegem al govern saudita la nostra preocupació sobre qüestions relatives als drets humans, incloent-hi les recents detencions de defensors dels drets humans”. Res més.

Línies vermelles

La representant de Human Rights Watch Sarah Leah Whitson admet que la majoria de països tenen interessos econòmics a l’Aràbia Saudita, però recorda que “hi ha línies vermelles que no es poden creuar”. A més, opina que tot el rebombori que s’ha format està clarament vinculat amb les noves sancions que els Estats Units han imposat a l’Iran, que és l’etern rival de Riad. “El Canadà es va negar a donar suport a aquestes sancions, i l’Aràbia Saudita l’hi està fent pagar”, comenta. Potser això explicaria que el tuit de la ministra canadenca hagi aixecat tanta polseguera. La titular d’Afers Estrangers va escriure, exactament: “Molt alarmada de saber que Samar Badawi, germana de Raif Badawi, ha sigut empresonada a l’Aràbia Saudita. El Canadà dona suport a la família Badawi en aquestes moments tan difícils i continua demanant amb contundència l’alliberament de Raif i Samar Badawi”. Raif Badawi és un escriptor saudita que va ser detingut el 2012 i condemnat a 10 anys de presó per, presumptament, haver insultat l’islam. La seva dona, Ensaf Haidar, viu al Quebec amb els seus tres fills i fa poc va obtenir la nacionalitat canadenca.

La ministraChrystia Freeland s’ha refermat en les seves paraules i fins i tot ha anat més enllà. Dilluns va declarar que “el Canadà sempre defensarà la protecció dels drets humans, incloent-hi els drets de les dones i la llibertat d’expressió a tot el món”. I, a més, el Canadà es resisteix a marxar de l’Aràbia Saudita. Ahir aquest diari va trucar a l’ambaixada canadenca a Riad. Una oficinista va contestar: “L’ambaixada continua oberta i completament operativa”.