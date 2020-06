L'Aràbia Saudita limita la peregrinació a la Meca només als residents al país

Aquest any, les imatges de la Meca plena a rebentar de fidels d'arreu del món no es repetiran. La pandèmia també limitarà –i molt– la peregrinació anual a la Ciutat Santa –coneguda com a Hajj–, un dels esdeveniments més importants de l'Islam, previst per a finals de juliol. L'Aràbia Saudita ha anunciat que tanca les fronteres a tots els fidels provinents d'altres parts del món que, com altres anys, vulguin viatjar al bressol de l'Islam.

El resultat serà ben significatiu: només podran fer la peregrinació un nombre limitat de persones de diverses nacionalitats que ja siguin a l'interior del país del petroli. Ningú que vingui de fora. El 2019, per exemple, gairebé dos milions i mig de musulmans de tot el planeta van arribar a la ciutat santa per al Hajj. I amb raó. Aquesta peregrinació anual és un dels cinc pilars de l'Islam que tots els musulmans han de fer almenys un cop a la seva vida, sempre que les seves condicions físiques i econòmiques els hi permetin.

"En vista de la continuació de la pandèmia i els riscos de la propagació del coronavirus en espais amb multituds i grans reunions, la seva transmissió entre països i l’augment de la mitjana d’infeccions globals, el Hajj es durà a terme de manera que un nombre molt limitat de peregrins de diverses nacionalitats que ja viuen a l’Aràbia Saudita puguin fer-la", s'ha justificat el ministeri de Peregrinació saudita, fent referència també als constants crits d'alerta de l'OMS, que reitera que la pandèmia s'està accelerant.

Decisió gairebé inèdita

La decisió és contundent, però no inèdita. Durant l'epidèmia d'Ebola a l'Àfrica occidental entre el 2014 i el 2016, el regne també va prohibir l'entrada de fidels procedents de països afectats pel brot, com la República Democràtica del Congo. L'any passat els habitants d'aquest país tampoc hi van poder viatjar a causa d'un altre brot d'Ebola.

A més, el covid-19 ja havia obligat a suspendre les peregrinacions per la umra (la peregrinació menor a la Meca que es pot fer en qualsevol període de l’any) als ciutadans i residents al país. Com en altres països, també s'havien tancat les mesquites i altres centres religiosos per evitar aglomeracions de persones, especialment durant el Ramadà, que va acabar el 23 de maig passat.

Actualment l'Aràbia Saudita és un dels països de la regió més afectats pel nou coronavirus, amb més de 3.000 casos confirmats diaris de mitjana i un total de 161.005 contagis i 1.307 víctimes mortals. El saudita, a més, és un d'aquests països que ja han patit rebrots de la malaltia després d'haver superat la primera onada de casos. Una recaiguda que ha tornat a disparar les alarmes al país i que ha sigut clau en la decisió de tancar les fronteres cap a la Meca.