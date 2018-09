Arrenca el judici per l’assassinat de l’activista Berta Cáceres

El judici a vuit homes detinguts en relació a l’assassinat de l’activista mediambiental Berta Cáceres, a Hondures, arrenca aquest dilluns amb una gran expectació i enmig de denúncies d’un suposat encobriment polític.

El 2 de març de 2016, prop de la mitjanit, dos homes van obrir a puntades de peu la porta de la casa de Berta Cáceres al seu poble, La Esperanza, la van trobar dins la seva habitació i li van disparar sis trets. Cáceres va morir poc després. Com a coordinadora del Consell Cívic d’Organitzacions Populars i Indígenes d’Hondures (Copinh), Cáceres havia liderat la lluita contra la construcció d’una presa al riu Gualcarque, que és sagrat per al poble Ienca. Era una lluita per la qual havia rebut més de 30 amenaces de mort abans de ser assassinada.

A més de sicaris i militars, dos dels vuit acusats en el judici que comença avui estan vinculats a l’empresa responsable d’aquell projecte hidroelèctric, Desarrollos Energeticos SA (Desa). El president executiu de DESA, Roberto David Castillo, que també va ser detingut el mes de març com l’“autor intel·lectual” del crim, serà jutjat en un procés separat. Però tant la família de l’activista com diverses organitzacions humanitàries a Hondures insisteixen a denunciar la implicació de l’estat en la conxorxa per acabar amb una figura incòmoda.

El ressò internacional del cas l’ha convertit en un crim emblemàtic de la impunitat contra els defensors de la terra i el medi ambient, una lluita que es cobra cada any la vida de desenes d’activistes arreu del món: en van assassinar 207 el 2017, segons l’informe de Global Witness.