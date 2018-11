Assassinen amb una fletxa un nord-americà aventurat en una illa de l'Índic habitada per aborígens

L'arxipèlag d'Andaman és un dels llocs més remots i desconeguts del món. Situat a uns 1.000 quilòmetres de les costes índies entre les aigües del golf de Bengala, les tribus aborígens habiten les seves illes des de fa més de 55.000 anys i reben amb fletxes els visitants desconeguts.

És el cas del jove nord-americà John Allen Chau, de 27 anys, que uns pescadors van trobar mort aquest dissabte a les platjes de Sentinel del Nord. El viatger, que va anar il·legalment a l'illa –de nomes 60 quilòmetres quadrats, més petita que Formentera–, hi va arribar acompanyat de pescadors de la zona. El periodista Subir Bhaumik ha explicat a la BBC que "no era el primer cop que Chaud viatjava a les illes amb l'ajuda dels pescadors". Però és il·legal mantenir contacte amb les tribus de Sentinela, perquè viuen allunyades de convencions socials com els diners i són molt sensibles a malalties tan comunes com la grip.

Kathleen Hosie, la portaveu del consolat dels estats Units a Chennai, la capital de l'estat de Tamil Nadu, al sud de l'Índia, ha admès que està al corrent de la mort del turista nord-americà. "Quan falta un ciutadà nord-americà, treballem conjuntament amb les autoritats locals", ha dit la diplomàtica que no ha pogut donar més informació perquè el cas està sota investigació policial.

Just five months ago the Indian authorities lifted one key restriction on foreign tourists going to the #Sentinelese tribe's island – the news of an American missionary's death on the island is the tragic consequence. Protect #uncontacted tribes' lands now! pic.twitter.com/R2j9ANezsk — Survival International (@Survival) 21 de noviembre de 2018

No es tenien notícies del viatger des de divendres passat, quan els pescadors el van guiar fins a l'illa de Sentinel, ha explicat Jatin Narwal, portaveu de la Policia d'Andaman del golf de Bengala. Segons la investigació policial, el turista va morir en mans dels aborígens –n'hi viuen una quarantena–, que no tenen relació amb el món exterior i sobreviuen a base de la recol·lecció d'aliments i la caça d'animals. Si bé totes les hipòtesis apunten que va morir per l'impacte d'una fletxa, les autoritats encara no ho han pogut precisar, tot i que les fonts locals admeten que va morir així que va arribar a Sentinel. Bhaumik ha dit que "per a la policia és un cas molt complicat, ja que els aborígens de Sentinelno es poden arrestar".

"L'entrada a l'illa està restringida per la regulació de la Protecció de les Tribus Aborígens. No hi pot accedir ningú", ha afirmat Narwal. I és que el Govern indi –ens administratiu de l'arxipèlag– va prohibir el 2017 tota activitat turística a la regió, fins i tot acostar-s'hi per fer fotos. De fet, el policia ha explicat que s'ha detingut set pescadors per haver guiat Chau fins a l'illa.

La intenció del govern indi és protegir el poble indígena que habita l'arxipèlag d'Andaman i Nicobar, conformat per 22 illes i habitat per unes 28.000 persones, segons les dades de la Comissió Nacional per les Tribus (NCST).

Protecció dels aborígens

Organitzacions internacionals com Survival International han fet campanya per protegir aquestes tribus mil·lenàries. "A vegades descriuen els habitants de Sentinel com la tribu més perillosa del món, però són dels primers que van sobreviure a l'emigració d'Àfrica", afirma el cap de l'organització humanitària, Stephen Corry. "Han demostrat que volen estar sols i s'haurien de respectar els seus desitjos".

“Tribes like the #Sentinelese face catastrophe unless their land is protected. I hope this tragedy acts as a wake up call to the Indian authorities to avert another disaster and properly protect the lands of the Sentinelese, and the other Andaman tribes, from further invaders.” pic.twitter.com/5klOKJzNRV — Survival International (@Survival) 21 de noviembre de 2018

Corry ha lamentat la tragèdia i ha dit que això no hauria d'haver passat mai. A més, ha declarat en un comunicat que "l'ocupació colonial britànica de les illes d'Andaman va espantar les tribus que vivien allà. Van eliminar milers de persones i només sobreviu una facció de la població originària. Per tant, el temor dels habitants de Sentinel als estrangers és molt comprensible".