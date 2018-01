Ataquen la seu de Save the Children a l'Afganistan

La seu de l'ONG Save the Children a la ciutat afganesa de Jalalabad ha sigut atacada aquest dimecres. Després de l'explosió d'un cotxe bomba, diversos homes armats amb llançacoets i metralladores estan disparant des de les plantes superiors de l'edifici. Les autoritats asseguren que l'objectiu és l'organització humanitària. Hi ha almenys una persona morta i 14 de ferides.

"Fins ara moment a l'hospital hem rebut un cadàver i hem tractat 14 ferits afectats per l'atac", ha dit el portaveu del directori de Salut Pública de la província de Nangarhar, Inamullah Myakhil, en declaracions a l'agència Efe.

Ningú ha reivindicat per ara l'atemptat, que ha tingut lloc a la capital provincial de l'est del país, a tocar de la frontera amb el Pakistan. Aquesta zona és un bastió del Daeix, que es va establir a l'Afganistan a començaments del 2015.

En un missatge de WhatsApp que reprodueix l'agència AFP, un treballador de l'ONG que es troba dins l'edifici ha advertit: "Sento dos atacants. Ens estan buscant. Reseu per nosaltres... Informeu les forces de seguretat".

L'ONG ha dit a Twitter que la seva principal preocupació ara és la situació del personal i que esperen més informació.

BREAKING: horrific news of an ongoing attack targeting Save the Children compound in #Jalalabad #Afghanistan, with reports of several injured. pic.twitter.com/7p2iKP7cbT