Aterratge d'emergència d'una nau espacial per una avaria al motor

Ensurt a l'espai. La nau Soyuz MS-10, que s'ha enlairat avui amb l'astronauta rus Aleksei Ovtxinin i el de la NASA Nick Hague a bord, ha hagut de tornar i aterrar d'emergència al Kazakhstan per culpa d'una avaria al motor.

Els dos tripulants estan vius i han sigut rescatats per equips de salvament i, segons han informat fonts oficials i ha confirmat la NASA, es troben bé. "Estan en bones condicions, malgrat les forces gravitatòries que han hagut de suportar", han apuntat. De fet, Jim Bridenstine, l'actual administrador de la NASA, ha emès un comunicat al seu compte de Twitter per explicar els detalls de l'incident i reiterar el bon estat de salut dels dos astronautes.

. @NASA astronaut Nick Hague and Russian cosmonaut Alexey Ovchinin are in good condition following today's aborted launch. I’m grateful that everyone is safe. A thorough investigation into the cause of the incident will be conducted. Full statement below: pic.twitter.com/M76yisHaKF

Això sí, els dos astronautes seran traslladats a un hospital per acabar de comprovar el seu estat de salut i fer-los els pertinents exàmens mèdics.

El llançament de la nau ha tingut lloc el matí d'aquest dijous al voltant de les onze i, poc després, el motor ha començat a fallar, fet que ha obligat la tripulació a tornar ràpidament a la Terra.

Thursday, @AstroHague is preparing to launch on his first space mission – a six-month stay on @Space_Station. Launching at 4:40am ET, six hours later, he and his crewmate will dock to the station at 10:44am ET. Details on how to watch live: https://t.co/N2Sukhxuom pic.twitter.com/Efu50Tkk4c