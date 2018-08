Augmenten a 41 els morts per l'ensorrament de Gènova

Les autoritats italianes han confirmat que ja són 41 els morts per l'ensorrament del pont Morandi, a Gènova, després que els bombers trobessin divendres a la nit una família de tres persones morta sota els enderrocs, segons han afirmat fonts oficials a Sky Itàlia.

Els morts han sigut identificats com a Cristian i Dawna Cecala i la seva filla de nou anys, Kristal, els cossos dels quals ja han sigut traslladats.

El govern italià ja ha anunciat una investigació administrativa per determinar les causes de l'ensorrament del pont Morandi i el procés per revocar la llicència d'explotació concedida a Autostrade, l'empresa que gestiona el 80 per cent de la xarxa viària d'Itàlia. La fiscalia porta a terme una investigació penal.

La secció central del pont, situat entre les ciutats de Polcevera i Gènova i que connecta dues autopistes, es va ensorrar dimarts al migdia per causes que encara es desconeixen. Els equips d'emergències treballen nit i dia per localitzar supervivents.