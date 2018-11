Austràlia deté una sospitosa per haver clavat agulles a les maduixes

La policia ha detingut una dona acusada de ser la responsable de fer tremolar durant una setmana els consumidors d'Austràlia, temerosos de menjar maduixes. La dona s'enfronta a una pena màxima de 10 anys de presó per introduir a la fruita agulles de cosir, fet que va obligar la retirada de milers de safates dels supermercats del país i de Nova Zelanda el mes de setembre passat.

La detinguda respon al nom de My Ut Trinth, té 50 anys i havia treballat en el sector de les maduixes. L'acusació entén que la dona va actuar per revenja, per perjudicar la seva antiga empresa. La Fiscalia li imputa fins a set càrrecs per "contaminació de productes, amb la circumstància d'agreujament", segons ha explicat en roda de premsa Jon Wacker, cap de la divisió de narcòtics i crims greus de la policia de Queensland, al nord-est del país. El tribunal de Brisbane que s'ha fet càrrec del cas ha denegat la llibertat condicional per a la processada per garantir la seva seguretat, ja que es tem que podria ser víctima d'un correctiu. Així haurà d'esperar tancada en presó provisional l'inici del judici, en principi previst per a finals del mes de novembre.

Segons Wacker, durant els dies de la crisi de la maduixa es van denunciar 320 casos de sabotatge que van afectar 68 marques, 49 d'elles de l'estat de Queensland, el gran productor d'aquesta fruita vermella. "En aquests assumptes, en els quals el principal contaminant van ser les agulles de cosir, hem vist 186 incidents arreu del país. D'aquests 186, 77 van ser a Queensland i 15 apunten a ser bromes o queixes falses", va explicar.