Berlín demana que els països de la UE deixin de vendre armes a Riad

Alemanya va demanar aquest dilluns a la resta de països de la Unió Europea que segueixin el seu exemple i també deixin de vendre armes a l’Aràbia Saudita, com a resposta al brutal i incomprensible assassinat del periodista Jamal Khashoggi al consolat saudita d’Istanbul el 2 d’octubre. El ministre d’Economia alemany, Peter Altmaier, va argumentar ahir que no té cap sentit que el seu govern deixi d’exportar armes a Riad si la resta de països europeus ho continuen fent, ja que aleshores les conseqüències per a l’Aràbia Saudita serien nul·les.

Cap país de la UE va recollir el guant alemany. La primera ministra britànica, Theresa May, va ser l’única que es va pronunciar, i ho va fer per rebutjar la proposta de Berlín. “No tallarem la nostra relació amb l’Aràbia Saudita, no només per l’enorme quantitat de llocs de treball britànics que depenen d’això, sinó també perquè si vols influir sobre els teus socis has de ser capaç de parlar-hi”, va justificar.

La resta de caps de govern europeus van preferir mantenir el silenci, inclòs el president espanyol, Pedro Sánchez, que es va negar a fer declaracions sobre aquest tema, si bé el seu ministre d’Afers Estrangers, Josep Borrell, va optar per fugir per la tangent: va recordar que el govern espanyol ha sigut “rotund i clar” en la seva condemna de l’assassinat del periodista saudita i ha sol·licitat una investigació “exhaustiva i transparent” sobre aquests “gravíssims fets”. Però no va dir ni una paraula sobre una possible suspensió de la venda d’armes a l’Aràbia Saudita que, evidentment, inclouria les famoses 400 bombes de precisió làser que van generar tanta polèmica fa unes setmanes.

En canvi, la reacció de l’oposició va ser dispar. El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va anunciar que el seu partit reclamarà demà a Sánchez que paralitzi la venda d’armes a l’Aràbia Saudita, coincidint amb la compareixença del president al Congrés. En canvi, el Partit Popular va proposar no prendre “decisions precipitades”, mentre que Ciutadans es va situar entre dues aigües: va reclamar el compliment dels contractes firmats amb l’Aràbia Saudita però també la defensa “sense matisos” dels drets humans.

Les corbetes de Navantia

Enmig d’aquest encreuament de declaracions, els treballadors de Navantia van tornar a mostrar aquest dilluns la seva preocupació pel fet que un eventual pas en fals del govern espanyol pugui engegar a rodar el contracte de 1.800 milions d’euros signat amb Riad perquè aquesta empresa pública construeixi cinc corbetes a la drassana de San Fernando, a Cadis, cosa que donaria feina a unes 6.000 persones.

L’Aràbia Saudita és el tercer país del món que dedica més diners a defensa. Segons dades de l’Institut Internacional d’Estudis per a la Pau d’Estocolm (SIPRI), Riad compra el 61% del seu armament als Estats Units, el 23% al Regne Unit, el 3,6% a França i el 2,4% a Espanya. Per tant, Alemanya no n’és un proveïdor important. Però tampoc és negligible per a ells. Tal com va dir aquest dilluns el ministre d’Economia alemany, el fet que el govern d’Angela Merkel deixi d’exportar armes a l’Aràbia Saudita no tindrà grans conseqüències per a aquesta petromonarquia, però sí per a la indústria armamentista alemanya: Riad és el seu segon client, després d’Algèria. Per tant, la proposta de Berlín no és intranscendent.

El president turc, Recep Tayyip Erdogan, té previst comparèixer aquest dimarts per donar detalls de la investigació duta a terme al seu país sobre la mort de Jamal Khashoggi. Erdogan ha escollit per parlar el dia que l’Aràbia Saudita inaugura el seu principal fòrum econòmic, conegut com el Davos del Desert, que per primer cop comptarà amb absències importants. No hi assistirà la directora gerent del Fons Monetari Internacional ni el secretari nord-americà del Tresor. Tampoc els ministres d’Economia de França i Holanda, ni el titular britànic de Comerç Internacional. Tots han preferit no participar-hi a causa de l’escàndol del cas Khashoggi.