Berlusconi vol deportar 600.000 immigrants d’Itàlia

Silvio Berlusconi ha assegurat que Itàlia deportarà 600.000 immigrants si la coalició de centredreta que el seu partit lidera guanya les eleccions del pròxim 4 de març. L’ex primer ministre conservador es va mostrar així de categòric en una entrevista de televisió després dels incidents que van tenir lloc dissabte, en què un jove de 28 anys va disparar amb una pistola des d’un vehicle contra sis immigrants subsaharians a la localitat de Macerata, uns 240 quilòmetres al nord-est de Roma. Els sis estrangers van quedar ferits, dos d’ells de gravetat.

“La immigració s’ha convertit en una qüestió completament urgent després d’anys d’un govern d’esquerres, perquè hi ha 600.000 immigrants que no tenen dret a quedar-se a Itàlia”, va assegurar Berlusconi al canal de televisió TG5. El polític va fer el següent raonament per justificar les seves paraules: “A Itàlia hi ha almenys 630.000 immigrants però només un 5% tenen dret a quedar-s’hi”. I va continuar argumentant: “Això vol dir que només uns 30.000 immigrants poden seguir a Itàlia perquè són refugiats, o sigui, perquè fugen de la guerra o de la mort. Els altres 600.000 són una bomba social que aviat explotarà perquè viuen de l’almoina i de cometre delictes”, va assegurar.

El partit de Berlusconi, Força Itàlia, ha format una coalició amb dues formacions d’extrema dreta -la Lliga Nord i els Germans d’Itàlia- per presentar-se a les eleccions del mes vinent. Berlusconi, de 81 anys, no pot ocupar cap càrrec públic després que el declaressin culpable de frau fiscal, però en certa manera podria continuar movent els fils del poder si aquesta coalició aconsegueix prou escons per formar govern. De moment les enquestes li donen la majoria.

Diverses ONG i institucions van qüestionar ahir les declaracions de Berlusconi. Van ratificar que uns 630.000 immigrants han desembarcat a Itàlia des del 2014, però van desmentir que s’hagin quedat al país, a diferència del que Berlusconi assegura. “El 2014 i el 2015 menys de la meitat dels immigrants van sol·licitar protecció internacional, i possiblement van marxar a un altre país”, justifiquen.