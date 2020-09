Biden marca diferències amb Trump i publica la seva declaració de la renda

En un gest de contrast amb el president Donald Trump i a poques hores del primer dels tres debats que enfrontaran els dos candidats als comicis del novembre, l'aspirant demòcrata a la Casa Blanca, Joe Biden, i la seva segona, Kamala Harris, han fet públiques aquest dimarts a la nit les seves declaracions de la renda de l'any 2019. Segons els documents adjuntats pels demòcrates, la família Biden va pagar gairebé 300.000 dòlars, i el matrimoni de la senadora en va pagar 1.185.628. Xifres que xoquen amb els només 750 dòlars que va pagar Trump en cadascun dels seus dos primers anys com a president dels Estats Units, segons va revelar dilluns una investigació del New York Times, que ha tingut accés a les seves declaracions de la renda de les últimes dues dècades.

Són moltes les derivades que s'obren després que es donés a conèixer l'ínfima quantitat que ha hagut d'assumir Trump. I que es revelés que, en els pròxims anys, el mandatari haurà de fer front al venciment de deutes per valor de més de 400 milions de dòlars, dels quals Trump és personalment responsable.

I és que, per una banda, la investigació del diari novaiorquès ofereix el retrat d'un entabanador a punt de fer fallida: segons aquests documents, Trump porta tota una vida venent una imatge d'empresari d'èxit que no es correspon amb la realitat. Per altra banda, l'exorbitant deute acumulat i el desconeixement sobre qui són els seus prestadors ha encès les alarmes sobre la possibilitat que les seves decisions al capdavant de la Casa Blanca hagin pogut estar condicionades per aquelles institucions o personalitats amb qui el president està en deute. En funció de la resposta, podrien estar en risc els interessos i la seguretat de país.

651x366 Donald Trump també a punt de pujar a l'avió direcció al primer debat entre ell i Joe Biden. / CARLOS BARRIA / REUTERS Donald Trump també a punt de pujar a l'avió direcció al primer debat entre ell i Joe Biden. / CARLOS BARRIA / REUTERS

Diversos ex alts càrrecs dels serveis d'intel·ligència nord-americans han mostrat la seva preocupació per aquesta qüestió. També la presidenta de la Cambra de Representants, Nancy Pelosi, que, en una entrevista a la televisió, va acusar Trump de posar en risc la seguretat dels Estats Units. "A qui [deu diners]? A diversos països? Quina capacitat tenen d'influir? -es va preguntar la demòcrata-. Per a mi, aquesta és una qüestió de seguretat nacional". En la mateixa línia es va expressar la senadora demòcrata Elizabeth Warren, que va apuntar que el mandatari "pot ser vulnerable al xantatge financer per part d'un poder estranger hostil i Déu sap a què més".

Per part dels republicans, el silenci està sent la tònica dominant. Només el senador Chuck Grassley s'ha pronunciat, i ho ha fet per criticar Hisenda per no haver resolt en una dècada l'auditoria que té oberta sobre una devolució per valor de gairebé 73 milions de dòlars que Trump hauria d'haver de retornar amb interessos. Una auditoria que el mandatari ha utilitzat com a excusa durant quatre anys per no fer públics els seus impostos, malgrat que Hisenda ja va advertir que això no era cap impediment.

Donald Trump, que no es va desvincular de les seves propietats quan va arribar a la presidència i simplement va delegar als seus fills, Donald i Eric, la gestió del dia a dia, ha utilitzat les seves propietats sense escrúpols durant el seu mandat, beneficiant-se del càrrec per mantenir en marxa els seus negocis. El president ha visitat els seus hotels i els seus camps de golf en més de 500 ocasions des que va assumir el càrrec. Aquelles vegades que calia passar-hi la nit, els serveis secrets, responsables de la seva seguretat, han hagut de pagar l'habitació. També el Partit Republicà ha organitzat com a mínim 88 activitats en establiments propietat de Trump. I, especialment cridaner, almenys 13 governs estrangers han organitzat esdeveniments en alguna de les seves propietats, segons el recompte de CREW, una ONG dedicada a la vigilància d'aspectes ètics del govern nord-americà.

Governs estrangers

I és que és en la relació amb governs estrangers on les alarmes sonen amb més força. Jeffrey Edmonds, exvicedirector d'assumptes de Rússia al Consell de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, va explicar a The Washington Post que "l'ocultació d'una vulnerabilitat [en referència a la negativa de Donald Trump a publicar les seves dades fiscals] és un indicador real" del potencial risc per a la seguretat nacional. Precisament la relació de Trump amb Rússia crida l'atenció. Tot i que l'administració Trump es remet a les sancions que la Casa Blanca ha imposat a Moscou com a defensa, el president ha estat deferent amb Putin en moltes ocasions, tant negant les interferències russes en les eleccions del 2016 com més recentment eludint pronunciar-se sobre l'enverinament de l'opositor rus Aleksei Navalni.

Més enllà de Rússia, Trump ha mantingut especialment bones relacions amb dirigents autoritaris de països on té interessos econòmics, com Turquia o les Filipines. A més, en una conversa amb el periodista Bob Woodward, Trump va presumir d'haver "salvat" el príncep saudita Mohammed bin Salman de patir més repercussions per l'assassinat del periodista Jamal Khashoggi, crític amb Riad. Lobistes de l'Aràbia Saudita van pagar per passar unes 500 nits en un hotel propietat de Trump a Washington DC.