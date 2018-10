Bin Salman diu que “l’horrible crim” de Khashoggi serà castigat

Per a sorpresa de molts, el príncep hereu de l’Aràbia Saudita, Mohamed bin Salman, va trencar ahir el seu silenci sobre l’assassinat del periodista Jamal Khashoggi, un crim del qual se l’acusa directament i que, a més d’embrutar la seva credibilitat internacional, està fent perillar moltes aliances polítiques de la Casa dels Saüd, a més de contractes armamentístics milionaris. “Aquest crim horrible no té cap justificació”, va afirmar Bin Salman amb contundència, mantenint-se així en la tesi que l’assassinat va ser obra d’un grup d’agents saudites que actuaven per lliure. Davant dels inversors i polítics reunits en el fòrum econòmic de Riad que ja es coneix com el Davos del desert, Bin Salman va afirmar que “el crim és realment dolorós per a tots els saudites i dolorós per a qualsevol ésser humà”, i va assegurar que els responsables serien portats davant de la justícia.

“Indubtablement, la cooperació entre el govern saudita i el govern turc avui és única i sabem que molts estan utilitzant aquest incident dolorós per sembrar la discòrdia entre l’Aràbia Saudita i Turquia. Voldria enviar un missatge: no podran fer-ho mentre hi hagi un rei que es digui Salman bin Abdulaziz”, va dir, amb la qual cosa va aixecar l’aplaudiment del públic, per després afegir: “I un príncep que es digui Mohamed bin Salman i un president de Turquia que es digui Erdogan”. L’hereu de la corona saudita va prometre llavors que la “cooperació” entre els dos governs portarà “tots els perpetradors davant de la justícia”. “I es veurà fer justícia al final”, va rematar, i va tornar a merèixer l’aplaudiment de l’auditori.

Trump el veu possible culpable

El seu pronunciament, tres setmanes després de l’assassinat i en resposta a les preguntes del moderador del debat econòmic, va alleugerir una mica l’ambient en un fòrum que ha estat durament boicotejat amb la retirada d’última hora de prominents inversors i líders mundials en represàlia pel cas Khashoggi. Quatre dels 18 acusats de la mort del periodista, a qui haurien esquarterat viu quan va acudir al consolat saudita d’Instanbul a renovar uns permisos per poder casar-se, són membres de l’equip de seguretat de Bin Salman, però el príncep es mantenia ahir ferm a desvincular-se completament del crim.

Però poques hores abans el mateix president dels Estats Units, Donald Trump, havia donat a entendre que el príncep hereu podria estar darrere del crim, com molts sospiten. “Bé, el príncep és qui està al càrrec de tot, allà, i més ara. Ell és qui mana, i si algú ha de ser, seria ell”, va dir el president en una entrevista al Wall Street Journal amb què va posar en qüestió la versió del seu estret aliat. Trump ja havia parlat de l’assassinat de Khashoggi com “una idea dolentíssima, que es va dur a terme de forma pèssima i amb un encobriment que és un dels pitjors en la història dels encobriments”. En l’entrevista al rotatiu econòmic, Trump va tornar a explicar que ha parlat per telèfon diverses vegades amb el príncep hereu saudita, que sempre li ha assegurat que no sabia res del crim i que tot s’havia planificat en els “nivells baixos” de la seva administració. Quan li van preguntar si es creia aquestes explicacions, el president nord-americà va fer una breu pausa abans de dir: “Me les vull creure, de veritat que me les vull creure”.

També un assessor del president turc, Recep Tayyip Erdogan, va dir ahir que el príncep Bin Salman “té les mans tacades de sang”, l’acusació directa més dura que han fet fins ara des de l’entorn pròxim al líder turc. Erdogan i Bin Salman van parlar ahir per telèfon per acordar els passos a seguir en la investigació. La cooperació directa va permetre que la policia turca escorcollés ahir finalment el pou de la residència del cònsol saudita a Istanbul, on fins ara no se’ls havia permès accedir.

L’escàndol per l’assassinat del columnista del Washington Post crític amb Bin Salman li ha suposat al príncep hereu no només el boicot al seu fòrum econòmic sinó també la pèrdua dels contractes armamentístics amb Alemanya. Ahir, França va dir que si la investigació provava una implicació directa de la monarquia saudita en el crim imposaria sancions a l’Aràbia Saudita. Amb tot, van ser prudents: “No prendrem cap decisió a correcuita sobre el futur de la nostra relació estratègica”.