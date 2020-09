Un mort i dos ferits de gravetat a la zona d'oci del centre de Birmingham en un apunyalament múltiple

Un mort, dos ferits en estat greu i cinc més amb lesions de caràcter més lleus és el balanç, encara provisional, de víctimes d'un apunyalament múltiple que ha tingut lloc al centre de la ciutat de Birmingham, a dos-cents quilòmetres al nord-oest de Londres, aquest diumenge a les primeres hores de la matinada. La policia ha qualificat l'esdeveniment d'"incident greu".

#BREAKING | We can now confirm that we have launched a murder investigation following last night's events.



A man has died and another man and a woman have suffered serious injuries. Five others have also been injured. Full story ⬇️ https://t.co/zM79l7hJWV — West Midlands Police (@WMPolice) September 6, 2020

Els fets, confirmats tot just fa uns minuts en un comunicat de la Policia de West Midlands, van començar a les 00.30, hora local. Després del primer avís, la policia en va rebre d’altres, també d’apunyalaments a la mateix zona, coneguda com Gay Village, l’àrea d’oci per excel·lència de l'urbs, la segona del país. En el primer anunci, les forces de seguretat van informar en els següents termes: "Tenim coneixement que diverses persones han resultat ferides, però de moment no estem en condicions de dir quantes ni quines estan greus. No obstant això, tots els serveis d'emergència estan treballant junts al lloc dels fets i s'asseguren que els ferits rebin atenció mèdica”.

Segons testimonis presencials de treballadors de la zona, Gay Village estava en aquells moments més concorreguda que mai des de l’inici del desconfinament del país. La Cara, un dels testimonis, ha assegurat a la BBC que poc després de la mitjanit es va sentir a la zona un "fort cop i força commoció". I ha afegit: "Vaig veure que diverses persones es barallaven a cops de puny. La gent va sortir dels pubs i les discoteques per veure què passava. Hi havia dones, homes, gent gran, gent jove, una barreja tan gran de gent, que no semblava real”.

Si el testimoni de la Cara és fidel als fets, més que d’un atac indiscriminat que podria tenir motivacions terroristes –igual que d'altres en anys recents al Regne Unit, l'últim el novembre passat–, l’incident podria tenir motivacions d’una altra mena: potser una simple baralla que deriva en una batalla campal. "En aquesta fase inicial [de la investigació] no seria adequat especular sobre les causes”, ha assegurat la Policia de West Midlands en el mateix comunicat. La policia ha acordonat la part més afectada del centre i ha tancat al trànsit rodat algunes de les vies principals que donen accés a la zona. En el nou comunicat emès aquest matí de diumenge, la policia no ha volgut indicar les possibles causes de l'incident.

Després que s’hagi fet de dia, una petita carpa de l’equip forense seguia instal·lada al carrer Barwick. Altres imatges difoses a hores d’ara pels mitjans de comunicació britànics mostraven una forta presència policial als voltants de Snow Hill, al carrer Hurst i a The Arcadian, espais molt populars per la seva vida nocturna.