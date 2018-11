Bolsonaro farà ministre de Justícia el jutge que va empresonar Lula

“El jutge va nu”, va publicar concisament a Twitter l’expresidenta Dilma Rousseff. L’esquerra brasilera en general, i el Partit dels Treballadors (PT) en particular, va reaccionar amb perplexitat a l’anunci que el jutge federal de primera instància Sérgio Moro, encarregat de ficar a la presó Lula de Silva i de deixar-lo fora de la cursa electoral, serà el superministre de Justícia de l’ultra Jair Bolsonaro quan es constitueixi el nou executiu a partir de l’1 de gener.

Moro, de 46 anys, dirigirà una nova cartera que unificarà el ministeri de Justícia, el de Seguretat Pública i el Consell de Control d’Activitats Financeres, que pertanyia a la Hisenda federal. Bolsonaro ha promès al magistrat “plena autonomia” per escollir l’equip de treball, que inclou els màxims responsables policials. Segons el president ultra, la prioritat de Moro serà portar a terme “una agenda anticorrupció i anticrim organitzat”. Ahir s’especulava que el ministeri serà el pas previ per a Moro abans d’accedir al Suprem, quan es jubili el proper magistrat.

El jutge es un símbol nacional contra la corrupció i contra el PT per la seva actuació en el macroprocés de l’Operació Lava Jato, que durant quatre anys ha investigat males pràctiques a la petroliera estatal, Petrobras, i a les constructores del país. El magistrat sempre s’ha inspirat en l’operació Mans Netes, contra la corrupció, que va tenir lloc a Itàlia a inicis dels 90.

El futur superministre ha col·leccionat acusacions de parcialitat del PT i de Lula da Silva, que va condemnar a nou anys de reclusió -augmentats en segona instància fins als dotze- i va decretar el seu empresonament a l’abril quan liderava les intencions de vot per a les eleccions de l’octubre. L’expresident està detingut a la seu de la Policia Federal a Curitiba. Fins avui continua negant les acusacions d’haver rebut d’una constructora un apartament a Guarujá, una localitat turística del litoral de São Paulo, a canvi de favors.

És “el frau del segle”, va afirmar la senadora i presidenta del PT, Gleisi Hoffmann. Qui va ser ministre de Justícia del PT, José Eduardo Cardozo, es va mostrar “estupefacte i absolutament espantat”. “No havia vist mai res semblant en la història de la magistratura”, va afirmar. “Curiosament, aquell jutge que es deia imparcial ara accepta un càrrec d’un govern que ell va ajudar a escollir indirectament”, va apuntar el magistrat que va defensar Rousseff durant l’ impeachment. L’esquerra considera que Bolsonaro utilitzarà Moro per “blanquejar” la seva imatge davant les acusacions d’homofòbia, misogínia i racisme.

Els enfrontaments entre Moro i Lula da Silva van començar el març del 2016, quan el jutge va expedir una ordre de conducció coercitiva amb la qual agents de la policia federal van detenir durant unes hores l’expresident per prendre-li declaració, tot i que el mandatari no s’havia negat pas a col·laborar amb la justícia. El magistrat, que era aclamat a totes les manifestacions que demanaven la renúncia de Rousseff, va assegurar que va prendre la decisió per evitar “tumults”.

Actuacions polèmiques

Dies després Moro va filtrar una conversa en què la llavors presidenta Rousseff li deia a Lula que li enviaria el document que l’acreditava com a ministre (i, per tant, com a aforat) perquè el pogués utilitzar “en cas de necessitat”. Era una clara al·lusió a les investigacions a què Lula estava sent sotmès en l’Operació Lava Jato. El jutge es va haver d’excusar davant del Suprem però no va ser castigat.

No era la primera vegada que Moro s’havia excedit, perquè advocats i polítics l’han acusat de violar garanties individuals filtrant informacions, amb les quals ha pretès influir l’opinió pública. L’esquerra brasilera ha criticat la celeritat de la condemna de Lula i que les decisions del jutge sempre han seguit un timing electoral.

De fet, una de les últimes accions del nou superministre va ser fer pública, dies abans de la primera volta de les presidencials, la delació de l’exministre de Lula i Rousseff, Antoni Palocci, que acusava de pràctiques il·lícites els governs del PT. Ahir el vicepresident electe, el general a la reserva Hamilton Mourão, va reconèixer que els primers contactes amb Moro, per sondejar si volia ser ministre, van tenir lloc “durant la campanya electoral”.