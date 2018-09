Boris Johnson contra Theresa May: sexe, infidelitats, mentides i Brexit

L'exministre d'Afers Exteriors britànic, Boris Johnson, ha descarregat aquest diumenge un segon atac, encara més brutal que el de fa sis dies, contra el pla de Chequers de Theresa May, l'estratègia de la primera ministra britànica per aconseguir un acord de divorci amb la Unió Europea (UE). En un article al ' Mail on Sunday', Johnson assegura que la proposta de la 'premier' és equivalent a haver "embolicat una armilla explosiva al voltant de la Constitució britànica i entregat el detonador a Michel Barnier", el negociador en cap de la UE. Johnson assegura que s'han exposat "a un xantatge polític perpetu". Johnson i David Davis, exministre del Brexit, van dimitir del govern a principis de juliol, després que el govern donés llum verda al pla de Theresa May.

El nou text és un pas més de Johnson en la guerra oberta total contra May, quan només falten dues setmanes per a la celebració del congrés del Partit Conservador, on l'exministre d'Afers Exteriors podria intentar desfermar una lluita pel lideratge. Les seves opcions polítiques, però, podrien veure's soscavades pel recent anunci de separació de la seva dona, l'advocada Marina Wheeler, amb qui duia casat vint-i-cinc anys. L'article del 'Sunday Mail' és el primer comentari públic de Johnson des que en un comunicat conjunt la parella, que ha tingut quatre fills, va anunciar divendres que havia iniciat els tràmits de divorci.

D'altra banda, el 'Sunday Times' publica aquest diumenge una informació segons la qual ajudants de Theresa May haurien elaborat el 2016 un dossier sobre la vida sexual de Johnson durant la cursa pel lideratge conservador, després de la caiguda de David Cameron arran de la derrota en el referèndum del Brexit.

315x388 Portada del 'Sunday Times' d'aquest diumenge / ARA Portada del 'Sunday Times' d'aquest diumenge / ARA

La informació, negada per Downing Street, coincideix també amb la difusió, tant al 'Mail on Sunday' com al 'Sunday Times', de la relació que Johnson ha mantingut amb la 'spin doctor' conservadora i exdirectora de comunicació del partit Carrie Symonds, raó per la qual Marina Wheeler i l'exresponsable de la diplomàcia britànica s'han separat. No és el primer cop que els embolics extramaritals de Johnson surten a la llum. Ja l'any 2004, el llavors líder del partit, William Hague, el va substituir com a ministre d'Exteriors a l'ombra perquè se'n van difondre d'altres, que ell sempre va negar.

315x388 Portada del 'Mail on Sunday', on s'anuncia l'article de Johnson i el motiu del seu divorci / ARA Portada del 'Mail on Sunday', on s'anuncia l'article de Johnson i el motiu del seu divorci / ARA

Destacats membres del Partit Conservador han reaccionat molt iradament contra l'article de Johnson, en una presa de posició davant el congrés del partit a favor de May. En un comentari a Twitter, el diputat Alan Duncan ha assegurat: "Dir que la visió de la primera ministra és semblant a la d'un terrorista suïcida és massa. Això marca un dels moments més desagradables de la política britànica moderna. Ho sento, però aquest és el final polític de Boris Johnson. Si no ara, m'asseguraré que sigui més tard".

For Boris to say that the PM’s view is like that of a suicide bomber is too much. This marks one of the most disgusting moments in modern British politics. I’m sorry, but this is the political end of Boris Johnson. If it isn’t now, I will make sure it is later. #neverfittogovern https://t.co/rdI0FWQhbi — Sir Alan Duncan MP (@AlanDuncanMP) September 8, 2018

En aquest sentit , Sam Coates, subcap de política del 'Times', ha assegurat aquest matí a la BBC que "l'article està escrit per crear controvèrsia, per canviar el focus de l'atenció i allunyar-lo de la crisi matrimonial" de l'exministre, i "dissenyat per crear indignació".

Sigui com sigui, les crítiques al pla de Chequers seguiran arribant els pròxims dies des de diferents fronts dels 'tories'. Chequers proposa a la Unió Europea (UE) la creació d’una àrea de lliure comerç, a la pràctica un mercat únic per a béns, evitant així l’establiment de controls de duanes i mantenint oberta la frontera entre la República d’Irlanda i Irlanda del Nord. Per fer-ho possible, el Regne Unit adoptaria les mateixes normes reguladores que la UE, tot i que només per als esmentats béns de consum i no per als serveis.

I és ben possible que molts dels militants del partit comprin el relat de l'exministre: "Per què ens intimiden? Com se'n poden sortir? Un dels misteris de la negociació actual del Brexit és que el Regne Unit sigui tan feble. Tenim la sisena economia més gran del món... [Però] en totes les etapes de les converses fins ara, Brussel·les rep el que vol Brussel·les. Hem acceptat el calendari de la UE; hem acordat entregar 39.000 milions de lliures, a canvi de res", hi escriu Johnson.