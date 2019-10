Boris Johnson pretén que avui es voti el seu pacte del Brexit

El govern de Boris Johnson pretén que avui es torni a sotmetre a la consideració dels diputats el pacte del Brexit, després que dissabte, a última hora, el mateix govern suspengués l’anomenat “vot significatiu”, que hauria pogut validar l’acord de divorci amb la Unió Europea (UE) a què el premier va arribar la setmana passada. Així ho reflecteix l’ordre del dia de la Cambra dels Comuns d’avui. Abans que s’arribi al que podria ser un altre moment decisiu -o no- en aquest llarg i esgotador debat, l’executiu haurà de vèncer la resistència de l’ speaker del Parlament, John Bercow, que aquest matí tindrà l’última paraula sobre si admet o no a tràmit la votació. Bercow podria al·legar que el contingut bàsic de la votació seria el que ja es va rebutjar en la sessió de dissabte.

El Parlament va malbaratar, almenys momentàniament, els plans de Johnson quan abans-d’ahir -la primera sessió celebrada en un cap de setmana en 37 anys- va congelar l’aprovació final del pacte del Brexit, que no tindrà efecte fins que tota la legislació necessària per legalitzar la retirada de la Unió Europea hagi rebut la sanció real. El govern, a més, s’ha vist forçat a demanar una altra pròrroga a la UE, que Brussel·les no valorarà fins que la situació a Westminster no s’hagi aclarit definitivament.

Si Bercow no aprova la votació d’avui, el govern pot optar per introduir dimarts l’esmentada llei de retirada de la UE. Serà aleshores quan l’oposició intenti esmenar-la amb la introducció d’una proposta d’un referèndum confirmatori. El portaveu del Brexit del Partit Laborista, Sir Keir Starmer, així ho va reiterar ahir a la BBC. Els números, però, estan més del costat de Johnson que no pas dels favorables a un segon plebiscit. Aquesta setmana, i fins al 31 d’octubre, serà clau per resoldre o allargar encara més l’agonia.