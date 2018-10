Bòsnia vota en unes eleccions marcades per la divisió al país

Avui se celebren les eleccions generals a Bòsnia i Hercegovina, i la retòrica nacionalista de les seves comunitats dominants -musulmans, serbis i croats- ha marcat la campanya prèvia als comicis. I és que el recurs al nacionalisme i la divisió ètnica han continuat sent les tecles principals per mantenir-se al poder i fidelitzar unes bases que, majoritàriament, voten en clau identitària.

El país està atrapat en una complicadíssima estructura estatal fruit dels Acords de Dayton, que van servir per posar fi a la guerra civil fa 23 anys però que van crear un estat fràgil amb un poder central molt dèbil. Per aquest motiu, l’estat continua dividit per línies ètniques entre musulmans, serbis i croats, separats en dos ens i amb un bloqueig institucional en qüestions clau a causa dels desacords entre els seus líders nacionalistes. Les diferències entre els pobles també s’han evidenciat al llarg de la campanya electoral: mentre les formacions musulmanes principals -el candidat principal és Sefik Dzaferovic- busquen més centralització, els serbis -el candidat principal és Milorad Dodik- s’oposen a qualsevol pèrdua d’autonomia i els croats -el seu candidat principal és Drgan Covic- volen més drets col·lectius. Per tant, avui uns 3,4 milions de ciutadans amb dret a vot hauran de triar els tres membres de la presidència bosniana, un de cada poble, així com diputats del Parlament central i dels ens autònoms.

Entrar a la UE i frenar l’emigració

Entre tantes divisions, sembla que els reptes més importants que afronta el país són el debat per la possible entrada a la Unió Europea -és l’objectiu comú que compta amb més suport entre els líders i la població, un 70%- i també a l’OTAN i la millora de la situació econòmica per frenar la fugida massiva de bosnians a l’estranger a la recerca d’una vida millor. Des de fa anys, la falta de feina i les millors oportunitats a l’estranger, a més de la inoperància del país per les divisions, han provocat que milers de bosnians, joves sobretot, hagin emigrat a països de la UE o pensin a fer-ho. Encara que en els últims anys ha baixat la taxa d’atur i ronda un 20%, entre els joves és d’un 60% i el sou mitjà és de 425 euros al mes.