Els líders europeus acorden passar a la segona fase de les negociacions del Brexit

No hi ha hagut sorpreses. Els líders de la Unió Europea han donat llum verda aquest divendres a l'inici de la segona fase de les negociacions del Brexit, la que determinarà quina serà la futura relació entre la UE i el Regne Unit.

A finals de la setmana passada, la primera ministra britànica, Theresa May, va tancar un acord sobre la primera fase amb el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, que inclou que no hi hagi frontera física entre Irlanda i Irlanda del Nord, i la garantia pels ciutadans comunitaris residents al Regne Unit de conservar els seus drets. Fer avenços suficients en aquesta primera fase de les negociacions era la condició per poder obrir la segona fase.

Els líders europeus, reunits en una cimera a Brussel·les, han ratificat l'acord per poder llançar la segona part de les negociacions. Ho ha anunciat a través de Twitter el president del Consell Europeu, Donald Tusk.

EU leaders agree to move on to the second phase of #Brexit talks. Congratulations PM @theresa_may — Donald Tusk (@eucopresident) 15 de desembre de 2017

L'acord per començar a parlar de la segona fase és una empenta política per a May, que dimecres va perdre una votació al parlament britànic sobre el Brexit. Segons van decidir els parlamentaris britànics, no serà el govern de May sinó el parlament qui haurà de donar el seu vistiplau a l'acord final del Brexit.