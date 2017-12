Londres i Brussel·les arriben a un acord sobre les negociacions del Brexit per passar a la segona fase del procés

Per fi hi ha acord sobre el Brexit. La primera ministra britànica, Theresa May, i el ministre per al Brexit, David Davis, han tornat a primera hora d'aquest matí de divendres a Brussel·les per anunciar amb el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, la finalització de la primera fase de la negociació del divorci entre el Regne Unit i la Unió. La Comissió Europea ha emès poc abans de les 08.00, hora de Brussel·les, un comunicat en què assegura que les converses amb Londres han "aconseguit prou avenç", raó per la qual "recomana avui al Consell Europeu que permeti les negociacions en la seva segona fase". La cimera de la UE haurà de prendre la decisió, sens dubte afirmativa, la setmana vinent en la reunió del 14 i 15 de desembre.

En conferència de premsa conjunta amb Theresa May, Juncker ha confirmat aquest extrem i també el suport que dona a l'acord a què s’ha arribat el primer ministre irlandès, Leo Varadkar. Una exultant Theresa May ha manifestat en la mateixa compareixença que "la negociació ha implicat renúncies i acceptacions" per part de totes dues parts. Alhora, ha destacat el respecte i la protecció dels drets dels ciutadans europeus que s’ha aconseguit i que no es trenca la "unitat econòmica del Regne Unit" en la frontera d'Irlanda del Nord, el punt que dilluns d’aquesta setmana va fer impossible l’acord.

La lletra petita del pacte, de fet, és d'una ambigüitat extrema. La part clau del text diu: “en absència de solucions acordades, el Regne Unit mantindrà un complet alineament amb aquelles regles del mercat intern [britànic] i de la unió duanera, ara o en el futur, que faci possible la cooperació entre el nord i el sud" de l'illa, i que faci prevaldre l'acord de Pau de 1998, que estableix la no existència de barreres físiques entre les dues bandes de la frontera. L’acord que s'havia previst dilluns d'aquesta mateixa setmana implicava una mena d'equiparació entre les regulacions al nord i al sud d’Irlanda, establint, a la pràctica, una frontera entre Irlanda del Nord i la resta del Regne Unit. El nou redactat, però, permet qualsevol interpretació, també que el Regne Unit prendrà les mesures oportunes per equiparar les seves regulacions en concordança amb les de la UE.

Theresa May has arrived in Brussels for her critical Brexit meeting with Juncker pic.twitter.com/mpCeSy3p0N — david munk (@davidmunk) December 8, 2017

Segons que informa en la seva edició impresa d'avui divendres el 'Daily Telegraph', ha estat en les darreres hores del dijous quan la 'premier' ha aconseguit trencar la resistència del Partit Democràtic Unionista (DUP) sobre aquesta qüestió específica de la frontera nord-irlandesa, escull que el dilluns passat va impedir l'anunci de la finalització del procés.

Arlene Foster, la cap de l'unionisme, i aliada clau de May per garantir-li la majoria al parlament, ha anunciat també aquest matí que "hem rebut confirmació directa que tot el Regne Unit abandonarà el mercat únic i la unió duanera" una vegada es faci efectiu el Brexit, en principi el 30 de març del 2019, a les 00.00, hora de Brussel·les.

En declaracions fetes a Sky News, Foster ha afirmat també que el seu partit ha aconseguit "guanyar sis significatius canvis" sobre el text de l'acord esmentat que a primers de setmana May va dur a Brussel·les i que, finalment, el DUP va refusar. Amb tot, també ha indicat que “encara hi ha coses que ens hauria agradat veure clarificades, però el temps se’ns acabava”.

Després que Londres acceptés a primers de la setmana passada el pagament de la factura del Brexit, calculat entre els 40.000 i els 60.000 milions d'euros, la permeabilitat de la frontera nord-irlandesa era l'afer més difícil d'harmonitzar en les negociacions, abans que els propers 14 i 15 de desembre tingui lloc la cimera que donarà llum verda a l'inici de la segona fase de la negociació. En finalitzar aquesta nova etapa, Londres i Brussel·les haurien d'establir una nova relació comercial. Les dificultats de l’acord comercial, i el fet que quedin només quinze mesos per a la data oficial del Brexit, permet suposar que Londres i la UE es donaran dos anys de transició per negociar tots els serrells.

Amb l'anunci de l'acord, Theresa May pot respirar alleugerida, havent reeixit en una negociació que l’ha mantinguda en les darreres hores i dies en la corda fluixa, pressionada per totes bandes des del seu partit, tant els brexiters durs com aquells que voldrien una més gran flexibilitat i ser més a prop de la UE. No és la fi de tot plegat, però, només es tracta d'una meta volant. L'objectiu ara és l'acord comercial.