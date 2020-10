Johnson aposta pel no-acord del post-Brexit, llevat que la UE faci un canvi fonamental

Boris Johnson sembla haver trencat definitivament la possibilitat de l'acord del post-Brexit amb la Unió Europea (UE). En unes declaracions fetes aquest migdia a la BBC, el premier ha afirmat que "és el moment de preparar-se" per al no-acord amb el bloc. La resposta té lloc després que aquest dijous el negociador britànic, David Frost, es mostrés "decebut" pel resultat de la cimera que reuneix els líders dels 27 a Brussel·les des d'ahir a la tarda.

Amb tot, el premier no ha tirat definitivament la tovallola, però sí que ha etzibat un missatge pràcticament final a la Unió. "Pel que puc veure, [els 27] han abandonat la idea d’un acord de lliure comerç. Sembla que no hi ha cap progrés procedent de Brussel·les. Així doncs, el que els diem és «Veniu aquí, veniu a nosaltres, si és que hi ha algun canvi d’enfocament fonamental ». En cas contrari, estarem encantats de parlar dels aspectes pràctics… Però, llevat que hi hagi un canvi fonamental d’enfocament, anirem a buscar la solució d’Austràlia". És a dir, el no acord i organitzar les relacions entre Londres i Brussel·les sota les regles de l'Organització Mundial del Comerç.

Johnson ha assegurat que el Regne Unit buscava "des del començament" res més que un pacte com el que la UE manté amb el Canadà, "basat en l'amistat i en el lliure comerç, però veient les últimes novetats de Brussel·les, això no funcionarà per als nostres socis comunitaris". Per tant, cal "anar-se preparant per al no acord", ha insistit. Johnson ha acusat també la UE de "voler continuar controlant" la seva "llibertat legislativa" i els seus "bancs de pesca d'una manera que és inacceptable per a un país independent".



Queden només deu setmanes per al final de període de transició i el més calent és a l'aigüera. Per tant, Johnson ha instat les empreses i negocis i ciutadans del Regne Unit a preparar-se per a les conseqüències del, per ara, més que previsible no-acord. Ha deixat la porta oberta per "discutir els aspectes pràctics" dels temes en què "ja s’ha avançat molt, per cert, en qüestions com la seguretat social i l’aviació o la cooperació nuclear", moment en què, potser, encara es tornarà a posar damunt de la taula el pacte final. En principi, una delegació comunitària es traslladarà la setmana vinent a Londres per al que podria ser l'últim intent.

En qualsevol cas, Londres carrega tota la responsabilitat en Brussel·les llevat de l'esmentat "canvi d’aproximació fonamental". Canvi que, a hores d'ara, sembla impossible.

Conscient de les repercussions econòmiques d'un no-acord, i l'impacte que pot tenir, afegit al del covid, Johnson ha volgut fer una última crida optimista, apel·lant als llocs comuns del Brexit. Així, ha assegurat: "Ens prepararem per adoptar l’alternativa, i prosperarem poderosament com a nació independent de lliure comerç, que controla les seves pròpies fronteres, els seus bancs de pesca i estableix les seves pròpies lleis". Una declaració més propera al míting de campanya que a la de l'ocupant del 10 de Downing Street.