Brunei instaura la lapidació per als gais malgrat la repulsa internacional

Al petit estat de Brunei, a l'illa de Borneo, entra avui en vigor la nova llei que imposa la mort per lapidació a les persones que practiquin sexe homosexual, una mesura que ha aixecat la indignació internacional i ha portat diversos personatges públics internacionals a demanar el boicot als hotels propietat del sultàn de Brunei.

Les lleis que s'aplicaran a partir d'avui inclouen també altres mesures de la tradició islàmica més retrògrada, com el càstig d'amputació per robatori.

Aquest mateix dimecres, el sultà Hassanal Bolkiah ha reclamat que "els ensenyaments islàmics en aquest país es facin més forts", desafiant així les crítiques que li han plogut de tots els racons del planeta.

Figures com l'actor George Clooney o la presentadora nord-americana Ellen Degeneres s'han unit públicament a la campanya de boicot contra els hotels propietat del sultà, com a mesura de pressió per forçar-lo a desestimar les noves lleis.

Tomorrow, the country of #Brunei will start stoning gay people to death. We need to do something now. Please boycott these hotels owned by the Sultan of Brunei. Raise your voices now. Spread the word. Rise up. pic.twitter.com/24KJsemPGH — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 2 d’abril de 2019

El cap d'estat i de govern del país, de 72 anys, és també el cap de l'Agència d'Inversió de Brunei, que posseeix alguns dels hotels de luxe més coneguts del món, com el Dorchester de Londres o el Beverly Hills Hotel de Los Angeles. El sultà, de 72 anys, ja va introduir la xaria al país l'any 2014 i va implementar un primer paquet de mesures, que s'apliquen en paral·lel a la llei comuna.

Ara està decidit a implementar una segona tanda de mesures que emanen d'aquesta llei islàmica i que inclouen condemnes per lapidació o per amputació. També s'aplicarà la flagel·lació pública com a càstig per a l'avortament.

La pena de mort per lapidació s'aplicarà com a càstig per a l'homosexualitat, l'adulteri, la sodomia o la violació, i podrà ser aplicada tant a adults com a menors. El nou Codi Penal també preveu l'amputació d'una mà i un peu per a qui robi. Grups de musulmans estaran obligats a assistir en directe a l'aplicació d'aquestes penes.

El robatori i l'insult o difamació del profeta Mahoma també seran delictes penats amb pena de mort. I es tipifiquen nous delictes com el de "convèncer o animar" els menors d'edat a " acceptar els ensenyaments de religions diferents de l'islam".