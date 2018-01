Brussel·les obre la porta a la possibilitat que el Regne Unit continuï a la Unió Europea

Els presidents del Consell Europeu, Donald Tusk, i de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, han obert aquest dimarts la porta a la possibilitat que el Regne Unit continuï a la Unió Europea. De fet, cada cop són més les veus que reclamen la celebració d'un segon referèndum sobre el Brexit.

Per animar els britànics a quedar-se a la Unió Europea, Tusk ha recorregut a unes paraules de David Davis, el negociador del govern de Theresa May per al Brexit i defensor de la sortida del Regne Unit de la Unió. "No va ser Davis qui va dir que si una democràcia no pot canviar d'opinió deixa de ser una democràcia?", ha preguntat Tusk. I ha afegit, en referència als britànics: "Nosaltres, aquí, al continent, no hem canviat d'idea. Els nostres cors continuen oberts a vostès".

Tusk també ha confessat que continua "somiant" que la sortida del Regne Unit és reversible. El Brexit es va decidir en un referèndum celebrat el 23 de juny del 2016: el 51,9% dels britànics van votar a favor de deixar la Unió Europea mentre que el 48,1% s'hi van oposar.

El president del Consell Europeu també s'ha expressat aquest dimarts de la mateixa manera que Tusk. En concret ha declarat: "El president Tusk ha fet alguns comentaris sobre el Brexit. Ha dit que les nostres portes continuen obertes. Espero que aquest missatge se senti clarament des de Londres".

L'exlíder del Partit Independent del Regne Unit (UKIP) Nigel Farage va mostrar la seva disposició dies enrere a celebrar un segon referèndum sobre el Brexit per esvair qualsevol dubte, segons va dir, sobre l'opinió de la ciutadania britànica pel que fa a la sortida del Regne Unit de la Unió Europea.