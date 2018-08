Brussel·les adverteix Itàlia que "les amenaces no funcionen a Europa"

"Les amenaces no funcionen a Europa i no duen enlloc". Així de categòric s'ha mostrat aquest divendres un portaveu de la Comissió Europea, Alexander Winterstein, en resposta al govern italià. Roma ha amenaçat de reduir la seva aportació a la Unió Europea si aquesta no distribueix entre diversos estats els 150 migrants que encara són a bord del 'Diciotti', el vaixell de la guàrdia costanera italiana que està atracat al port sicilià de Catània des de dilluns a la nit sense que es permeti el desembarcament dels estrangers rescatats al Mediterrani.

En aquest cas, qui ha encès el foc ha sigut Luigi Di Maio, vicepresident italià i líder del Moviment 5 Estrelles, que forma govern amb la xenòfoba Lliga, del controvertit Matteo Salvini. "Si de la reunió [de la UE] no en surt cap acord per al repartiment dels migrants del 'Diciotti', el Moviment 5 Estrelles no estarà disposat a continuar contribuint a la UE amb 20.000 milions d'euros a l'any", han sigut les paraules exactes de Di Maio, que han generat molta polèmica. Aquest divendres s'ha celebrat una reunió tècnica a Brussel·les per tractar sobre l'anomenada crisi migratòria a Europa. No hi ha hagut declaracions oficials de cap mandatari, però ja s'ha confirmat que no s'ha arribat a cap acord sobre el destí dels migrants a bord del 'Diciotti'.

Alexander Winterstein hi ha intervingut i ho ha fet per rebutjar les amenaces de Di Maio. "L'única manera" de trobar solucions a la UE és "treballar junts de manera constructiva i amb bona voluntat", ha destacat el portaveu de la Comissió Europea. Brussel·les coordina les converses i els contactes amb els diversos països membres per acordar quin o quins estats estarien disposats a acollir els migrants que continuen a bord del 'Diciotti". "Estem treballant tant com podem. Si necessitem més temps [per arribar a un acord], no és pas per falta d'esforços [per aconseguir-lo]", ha justificat el portaveu.

Reiteració de les amenaces

Malgrat això, Di Maio ha insistit en les seves amenaces. En declaracions al programa 'Agorà', de l'emissora de ràdio Rai3, aquest divendres, el líder del Moviment 5 Estrelles ha dit: "Europa ha nascut a partir de principis com el de la solidaritat. Si no és capaç de repartir 170 migrants, aleshores tenim un problema seriós". Inicialment hi havia 177 migrants al 'Diciotti', però el govern italià va acceptar que desembarquessin els menors no acompanyats, després d'insistents pressions d'associacions de drets humans i partits de l'oposició.

Mentrestant, cada cop es fa més crítica la situació al vaixell de la guàrdia costanera atracat a Catània. Els migrants que hi ha a bord s'han negat a esmorzar i a dinar aquest divendres com a protesta perquè el govern italià no els deixa desembarcar. La resposta del ministre de l'Interior italià, Matteo Salvini, ha sigut la següent: "Els migrants del 'Diciotti' fan vaga de fam? Que facin el que vulguin. A Itàlia hi viuen cinc milions de persones en pobresa absoluta, que fan vaga de fam cada dia davant el silenci dels que ara es presenten com a bons i els periodistes".