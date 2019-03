Brussel·les enllesteix els preparatius de contingència per al Brexit caòtic

Fa setmanes que, davant els esdeveniments que es viuen a Londres, Brussel·les respon: "Cada vegada és més probable que el Regne Unit marxi sense acord". No n'és cap excepció el comunicat publicat aquest dilluns per la Comissió Europea en què es recullen i es donen per enllestits els plans de contingència per a aquest escenari, que, ara per ara, s'ha ajornat fins al 12 d'abril si el Regne Unit no decideix el contrari. La Comissió recorda que "si l'acord de retirada no ha estat ratificat el 29 de març [és a dir, aquest divendres], pot produir-se la situació sense sortida el 12 d'abril". Per això, reitera que s'ha preparat per a aquest escenari i reitera: "És de vital importància que tots estiguem preparats i siguem conscients de les conseqüències pràctiques que se'n deriven".

"Com que és cada vegada més probable que el Regne Unit marxi de la Unió Europea sense acord el 12 d'abril, la Comissió Europea ha acabat aquest dilluns els preparatius per a una sortida sense acord", comença el comunicat, que també recorda als estats membres de la UE que han d'enllestir també els seus propis preparatius i demana a ciutadans i empreses que s'informin correctament de les possibles conseqüències. La data escollida per emetre aquesta informació no és casual. La setmana passada els líders europeus van acordar concedir a Theresa May una mica més de marge (a petició del Regne Unit) però mostrant-se absolutament escèptics de les opcions reals d'èxit per a la primera ministra britànica, que té aquesta setmana per intentar tirar endavant l'acord. Per això, s'envia a Londres el missatge que la UE està preparada per al Brexit caòtic i s'eleva la pressió.

Què implica un Brexit sense acord?

Que el Regne Unit es converteix en un tercer país sense cap transició intermèdia. Per tant, el dret de la UE es deixa d'aplicar en territori britànic. Com recorda Brussel·les, no hi haurà un període de transició com sí que fixa l'acord que Westminster ha rebutjat ja dues vegades i, per tant, ciutadans i empreses es trobaran "de cop i volta" en un escenari completament diferent, cosa que provocarà "importants pertorbacions", segons Brussel·les. Això vol dir que la UE aplicarà de manera immediata les seves normes i aranzels en la seva relació amb el Regne Unit.

Com es viurà aquest canvi a la pràctica a les fronteres?

Significa que a la frontera entre el Regne Unit i la UE es començaran a dur a terme comprovacions, controls de normes duaneres, sanitàries, fitosanitàries i altres verificacions de seguretat que fins ara no existien. Per això, Brussel·les avisa que, "malgrat els considerables esforços de preparació de les autoritats duaneres dels estats membres, aquests controls podrien causar importants retards a la frontera".

Com afecta els ciutadans?

De la mateixa manera, els ciutadans britànics deixen de ser europeus de manera immediata. Hauran de sotmetre's a controls addicionals per entrar a la Unió Europea. Un dels punts polèmics en la negociació interna dins la mateixa UE està sent el pla de contingència en els futurs visats. La proposta de la Comissió Europa és que, en cas d'un Brexit caòtic, s'eximeixi de visat d'entrada a la UE els britànics si el Regne Unit fa el mateix amb tots els ciutadans europeus de manera "recíproca i no discriminatòria", i per a viatges inferiors a 90 dies. Però aquesta legislació no s'ha acabat de tramitar encara perquè en la negociació entre el Consell Europeu i el Parlament Europeu, Espanya va voler introduir en el text una referència a Gibraltar com a colònia britànica que el portaveu (britànic) de l'Eurocambra vol retirar. Per això, l'acord encara no s'ha segellat. Sí que s'ha segellat un acord similar que manté els drets de seguretat social mínims i també amb reciprocitat.

Per si hi ha qualsevol dubte, la Comissió ha posat a disposició dels ciutadans un telèfon d'informació (00 800 6 7 8 9 10 11), una mena de 012 d'informació sobre el Brexit, on es pot trucar de manera gratuïta des de qualsevol lloc de la UE i en què es pot ser atès en qualsevol dels idiomes oficials de la Unió.

Què passa en el sector del transport aeri i terrestre?

En aquest cas, s'han aprovat unes mesures per garantir la connectivitat aèria "bàsica" i evitar "la interrupció total" del trànsit entre la UE i el Regne Unit que es basen en la reciprocitat. Però són mesures que permeten volar als avions només per un període màxim de dos anys. En el cas de la connectivitat ferroviària es garanteix la validesa de les autoritzacions de seguretat només durant tres mesos i per al canal de la Mànega. També s'han establert mesures similars en la inspecció de vaixells. En aquesta àrea també s'ha planificat un reajustament del corredor de la xarxa bàsica mar del Nord - Medierrani. S'hi afegeixen enllaços marítims entre França, Irlanda, Bèlgica i els Països Baixos, que passen a ser una nova prioritat de finançament del Mecanisme Connectar Europa.

I als bancs?

Aquest és un dels sectors que s'han preparat més a consciència privadament, segons han dit reiteradament el Banc Central Europeu i el Banc d'Anglaterra. Tot i això, la Comissió ha aprovat mesures "temporals i limitades" per garantir als operadors de la UE que recorren actualment a altres operadors del Regne Unit que no hi haurà problemes en la compensació centralitzada de derivats ni en els serveis que presten operadors centrals.

Els estudiants de programes Erasmus ho patiran?

Ja hi ha hagut universitats que han recomanat als seus estudiants no sol·licitar programes Erasmus al Regne Unit a partir d'ara perquè el país en quedaria fora. Actualment el programa Erasmus+ ja no només inclou estades d'estudi sinó també de pràctiques. La UE ja ha aprovat la legislació necessària perquè estudiants i aprenents d'aquest programa puguin acabar els estudis rebent el finançament pertinent encara que hi hagi un Brexit caòtic.

Què passa amb els diners europeus?

Com deixa ben clara la Comissió, les entitats del Regne Unit deixaran de ser elegibles per rebre subvencions de la UE i participar en processos de contractació en el context actual. En un escenari de no acord, la UE assegura que acabarà els pagaments dels beneficiaris del Regne Unit fins a acabar el 2019 i només si el Regne Unit compleix amb les seves obligacions en les contribucions al pressupost i si accepta els controls i les auditories necessaris.



La Unió Europea, a més, posa a disposició ajuda tècnica i financera de la UE en àmbits com ara la formació de funcionaris de duanes o altres programes que tinguin a veure amb les conseqüències del Brexit, també per exemple en l'àmbit de l'agricultura.

No són "miniacords"

De tots aquests plans, que es recullen en 93 comunicacions i 19 propostes legislatives, la Comissió insisteix a subratllar que no s'anul·laran les conseqüències negatives d'un Brexit sense acord perquè no es pot substituir amb aquests plans de contingència un acord de prop de 600 pàgines negociat durant dos anys. Per això, insisteix que "no són miniacords" sinó mesures unilaterals de prevenció.