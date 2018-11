Brussel·les manté el silenci a l'espera de la resposta dels ministres de May

Brussel·les continua mantenint la prudència. La primera ministra britànica, Theresa May, afronta aquest dimecres una reunió clau amb el seu gabinet per intentar aconseguir llum verda al preacord tècnic assolit amb la Unió Europea sobre les condicions del Brexit. Al mateix temps, com ha explicat el portaveu de la Comissió Europea, Margaritis Schinas, es reuniran els ambaixadors dels 27 (aquesta tarda) per ser notificats.



La Comissió manté el perfil baix perquè les converses no s'han aturat en cap moment durant els últims dies. "Hi ha un procés continu a Londres i Brussel·les, al mateix temps que nosaltres estem parlant", ha dit Margaritis, que no ha descartat que aquesta mateixa tarda hi hagi algun pronunciament oficial si el govern britànic es mou. Però mentrestant la Comissió Europea es nega a fer qualsevol comentari, ni tan sols confirma oficialment que hi hagi un text d'acord o que s'hagi desencallat el conflicte per a la frontera amb Irlanda del Nord.

De fet, alhora que ahir començaven a filtrar-se les primeres informacions de l'acord, la Comissió publicava els últims progressos respecte als plans de contingència de la UE en cas que no es produeixi l'acord. Fonts comunitàries admetien que el moment escollit servia per enviar un doble missatge, tant als països europeus com a l'estat que deixarà de ser-ho . Europa prepara tots els escenaris perquè no seria la primera vegada que l'acord és a tocar però que Theresa May no aconsegueix el suport necessari dins el seu propi executiu.

Si l'acord es confirma, però, s'espera que en uns deu dies pugui tenir lloc la cimera entre el Regne Unit i la Unió Europea per acabar de detallar el text que s'hauria d'aprovar a finals de desembre per tal que el 29 de març tot estigui enllestit. Per tant, la cimera es produiria a finals d'aquest mes i el text final s'hauria de tancar abans de les vacances de Nadal.

Tampoc hi ha resposta per a Itàlia

La Comissió Europea, de moment, tampoc es vol pronunciar respecte al desafiament que ha repetit aquesta setmana el govern italià. Aquest dimarts gairebé a tocar de mitjanit el govern de Roma ha enviat la resposta a la Comissió Europea després que aquesta rebutgés el seu primer pressupost. I Itàlia no cedeix. Manté el seu pressupost i s'enfronta ara a la possibilitat que Brussel·les engegui un procediment sancionador. Margaritis s'ha limitat a respondre que han rebut el nou document de govern italià i que emetran la seva valoració el dia 21 de novembre, com passarà amb la resta de països de la Unió. Però aquesta és una valoració genèrica. Per obrir el procediment per dèficit excessiu, cal emetre un altre document pel qual encara no hi ha data.



Per la seva banda, el president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, sí que s'ha mullat i ha assegurat que el problema d'Europa no és Itàlia sinó "el seu pressupost". Altres membres de la Unió sí que s'han començat a alçar per demanar mà dura. El ministre holandès de Finances, Wopke Hoekstra, ha assegurat que el seu pressupost "és una violació del Pacte d'Estabilitat" i insta la Comissió a prendre "els pròxims passos".