Brussel·les reitera que és més efectiva la quarantena que tancar fronteres

A la Unió Europea hi ha 15 països amb prop de 480 casos detectats de coronavirus i hi ha hagut 14 morts segons l' última actualització del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC). Aquest és el centre que efectua anàlisis diàries de la situació des que va sorgir el primer cas de coronavirus, i també és una de les autoritats que formen part del Comitè de Seguretat Sanitària que busca coordinar l'estratègia i les mesures que es prenguin dins la Unió Europea.

Una de les principals pors de Brussel·les és que els estats de la Unió comencin a introduir restriccions d'accés a les fronteres de l'espai Schengen i, per això, fonts comunitàries expertes en la prevenció de malalties reiteren que "les mesures d'aïllament com la quarantena són preferibles" i "més apropiades" que les restriccions d'entrada, com també ho és la coordinació de mesures i criteris d'avaluació. De moment, segons la Comissió, cap estat ha notificat la voluntat de tancar fronteres.

Però, malgrat la voluntat de coordinar les mesures de les institucions europees, aquestes mateixes institucions admeten que els estats membres estan actuant de maneres diferents. La Unió Europea s'esforça al màxim per aconseguir coordinació, però la ràpida evolució diària del virus força canvis constants en els protocols i ho dificulta.

Representants de tots els estats membres, però, es reuneixen setmanalment al Comitè de Seguretat Sanitària. Les mateixes fonts asseguren que als punts d'entrada (ports i aeroports, per exemple) es poden dur a terme controls "en funció de les circumstàncies", però admeten no saber amb certesa quins països estan efectuant controls de temperatura, com, per exemple, els que s'estan duent a terme a Itàlia. Tot i això, tampoc està clara l'efectivitat d'aquesta mesura, ja que es pot ser portador del virus sense tenir febre ni cap altre símptoma.

La Unió Europea ha aconseguit acordar la definició del cas clínic perquè es coordinin criteris com ara els 14 dies de quarantena establerts si s'ha viatjat a zones de focus o els controls quan es detecten símptomes. Tot i això, hi ha cert espai a la discrecionalitat de les autoritats de cada estat membre en funció de les circumstàncies concretes. Sempre, però, sota la supervisió i assessorament d'aquests organismes europeus que garanteixen que la Unió Europea està "ben preparada" per afrontar més brots de manera continguda com el que s'ha donat a Itàlia, un escenari amb un risc "moderat i elevat". El que es manté en un risc baix, però, és que el virus s'estengui a la Unió Europea.

Pel que fa les mesures a les fronteres, els estats tenen competències i Brussel·les no pot vetar si un estat decideix establir controls dins l'espai Schengen per motius de seguretat pública com podria ser la salut. Els estats, però, sí que han de notificar-ho a Brussel·les i si la Comissió considerés que la mesura és inadequada o desproporcionada poden emetre una valoració i fins i tot demanar acció al Consell Europeu (on hi ha representats tots els estats membres). De moment el missatge des de Brussel·les continua sent de crida a la calma.