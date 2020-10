Brussel·les emprèn accions legals contra el Regne Unit per voler saltar-se l'acord del Brexit

El govern de Boris Johnson ha traspassat la línia vermella. La Comissió Europea ha anunciat aquest dijous que emprèn mesures legals en contra del Regne Unit després que Johnson no hagi tirat enrere els articles de la llei del mercat interior que contravenen diverses parts del ja signat acord de retirada. Quan es va anunciar la voluntat d'aprovar aquesta llei, actualment en tràmit parlamentari a la cambra dels Comuns, la Comissió Europea va amenaçar amb portar el Regne Unit als tribunals per incompliment d'un tractat internacional. Dit i fet, Johnson ha mantingut el desafiament i Brussel·les ha complert l'amenaça.

Així ho ha anunciat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, en un breu comunicat que significa el primer pas d'un procés legal que pot acabar als tribunals i amb una sanció per al Regne Unit. "Les parts problemàtiques de la llei no s'han retirat", ha dit l'alemanya. Per això, ha explicat que s'ha enviat una carta de notificació formal, "el primer pas d'un procés d'infracció", que convida el govern britànic a enviar abans d'un mes les seves observacions.

A la pràctica les mesures legals són més aviat simbòliques, com admetien fonts diplomàtiques: serveixen per marcar territori. Però un procés davant el TJUE per incompliment d'un tractat internacional pot durar anys, quan només queden tres mesos perquè es produeixi el Brexit dur i el Regne Unit pugui saltar-se efectivament l 'acord de retirada que el mateix Johnson va signar. I Downing Street aprofita la situació per fer xantatge. Londres exigeix signar un tractat comercial que satisfaci les seves condicions a canvi de retirar a temps les "parts problemàtiques" de l'acord (en argot brussel·lenc). Però les condicions que imposa Johnson són inacceptables per a la Unió, que li retreu que vulgui aprofitar-se dels avantatges de formar part de la UE sense complir les obligacions necessàries.

Poc després de la intervenció d'Ursula von der Layen, un portaveu de Downing Street ha sortit al pas de la declaració comunitària, també en termes breus: "Respondrem a la carta en el seu moment. Hem exposat clarament les nostres raons per introduir les mesures relacionades amb el protocol d'Irlanda del Nord. Hem de crear una xarxa de seguretat legal per protegir la integritat del mercat interior del Regne Unit, garantir que els ministres sempre puguin complir les seves obligacions amb Irlanda del Nord i protegir els beneficis del procés de pau". En altres termes, l'amenaça de Londres continua damunt de la taula mentre les negociacions per aconseguir un acord comercial es mantenen. Ningú no vol trencar directament la baralla i totes dues parts prenen posicions per, de moment, no perdre-hi pistonada, informa des de Londres Quim Aranda.

Justament aquest dijous els caps d'estat i de govern es reuneixen a Brussel·les en una cimera on el Brexit només és un "punt d'informació" de l'agenda. La voluntat de Johnson de tirar endavant la llei del mercat interior ha estat l'última evidència que la Unió necessitava per assumir que és pràcticament impossible arribar al 31 de desembre amb un acord entre les dues parts. La fatiga entre diplomàtics i negociadors a Brussel·les es fa evident i, malgrat que la qüestió del Brexit sobrevolarà la cimera, tenen poc a decidir. La banda continental de la negociació ha posat tot el que tenia a la graella per aconseguir un acord i no s'aixecarà de la taula, però és conscient que si a mitjans d'octubre no hi ha acord no s'arriba a temps.

Brussel·les fa temps que negocia amb Londres com ha de ser la relació entre el Regne Unit i la Unió Europea (UE) a partir de l'1 de gener del 2021, un dia després que acabi el període de transició i totes les conseqüències del Brexit es facin efectives a la pràctica. Però des d'un inici, el negociador de la UE, Michel Barnier, ja es va mostrar escèptic i extremadament caut amb les possibilitats d'aconseguir un acord a temps, tenint en compte que a l'altre costat de la taula hi ha el govern de Johnson. Downing Street ha llançat constants desafiaments públics a les intencions de Brussel·les de mantenir una relació futura ambiciosa i sòlida.