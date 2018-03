El metro de Buenos Aires podria tenir amiant com a Madrid

La ciutat de Buenos Aires ja fa anys que s’emmiralla en dues grans capitals: Madrid i Barcelona. De la capital catalana n’ha copiat, entre altres coses, el sistema del Bicing, i no li ha anat malament. Ara les bicisendas proliferen. I de la capital espanyola n’ha copiat en bona part el seu sistema de metro. Fruit d’un acord de col·laboració entre les dues capitals, l’any 2011 el llavors alcalde de la capital argentina, Mauricio Macri -actual president de l’Argentina-, va comprar de segona mà a l’Ajuntament de Madrid uns vagons del seu metro per al subte, abreviatura de subterráneo, que és com es coneix a l’Argentina el metro. Ara la polèmica ha esclatat al país sud-americà quan el sindicat de treballadors del metro de Buenos Aires ha denunciat que els trens “madrilenys” estan contaminats amb amiant, un material potencialment cancerigen. L’empresa gestora del metro de Buenos Aires, de fet, va anunciar ahir en un comunicat que si es confirma la presència d’amiant “iniciarà accions legals contra el Metro de Madrid per haver venut combois amb aquest material, que està prohibit als dos països”.

Els sindicats argentins, de fet, ja han portat el cas als tribunals, a més de convocar una vaga de tres hores, que es va fer dimarts. I amenacen amb més vagues si no s’actua. L’alarma es va disparar el mes passat quan van arribar a Buenos Aires les notícies sobre les naus del metro de Madrid fabricades amb amiant. Els sindicats madrilenys ja havien denunciat també la presència d’amiant en alguns trens, cosa que se sabia des del 2006.

“Ja s’han apartat de la circulació cinc trens del model CAF 5000, però denunciem que s’han utilitzat recanvis d’aquest model en altres combois de la sèrie 6000”, denunciava el portaveu de l’Asociación Gremial de Trabajadores del Subterránero y Premetro de Buenos Aires, Néstor Segovia. Això vol dir que ara encara podria haver-hi en circulació desenes de trens contaminats.

L’amiant, també conegut com a asbest, és un mineral que per les seves propietats anticorrosives i també ignífugues, és a dir, resistents al foc, s’ha utilitzat durant dècades en la construcció i en molts altres sectors. A l’Argentina està prohibit des de l’any 2001, quan se’l va relacionar directament amb possibles càncers de pulmó. Els experts asseguren que, per exemple, a causa del desgast del material que conté l’asbest, pot passar a l’aire que respirem en forma de petites fibres i partícules microscòpiques. I d’aquí el seu potencial perill.

L’empresa que gestiona el metro de Buenos Aires assegura que els primers combois “madrilenys” analitzats estan lliures d’amiant. Però per aportar tranquil·litat tant a la ciutadania com als treballadors del metro de Buenos Aires, l’empresa ha creat una comissió mixta formada per sindicats, treballadors, experts i tècnics municipals per analitzar en profunditat el cas i també tot el parc automotor del subte.

Els problemes que ha tingut l’Ajuntament de Buenos Aires amb aquests vagons comprats de segona mà al metro de Madrid, molts dels quals van ser fabricats durant els anys 70, ha fet recordar a l’Argentina els problemes que van generar uns trens de Renfe, venuts també de segona mà pel govern espanyol al govern argentí. Per aquest cas hi ha a la presó, a l’espera de judici, l’exsecretari d’estat de Transports, Ricardo Jaime. Se l’acusa d’haver rebut comissions il·legals per la compra milionària, el 2005, de 600 unitats -entre locomotores i trens- , suposadament en mal estat, a l’empresa espanyola Renfe per reparar-les posteriorment a l’Argentina. Un cop operatius, els trens estaven cridats a ser la joia de la recuperada línia de tren entre Buenos Aires i Mar del Plata, a la costa atlàntica. Però els Talgo espanyols mai van acabar circulant. Aquest cas de corrupció es coneix a l’Argentina com el dels “trens ferralla espanyols”.