Bufetada del Senat a Trump pel seu suport al príncep de l'Aràbia Saudita

El Senat dels Estats Units, de majoria republicana, ha donat una bufetada simbòlica al president Donald Trump pel seu suport incondicional al príncep hereu de l'Aràbia Saudita, Mohammed bin Salman, malgrat els indicis que podria haver ordenat l'assassinat del periodista crític Jamal Khashoggi. Set republicans han sumat els seus vots per aprovar una resolució liderada pel demòcrata Bernie Sanders que reclama retirar les forces militars dels EUA de la guerra al Iemen, on ara donen suport a la coalició encapçalada per Riad.

És la primera vegada que una cambra del Congrés s'acull a la llei de poders per a la Guerra del 1973 (War Powers Act) per demanar que els Estats Units surtin d'un conflicte bèl·lic. "Durant massa anys el Congrés ha abdicat de la seva responsabilitat constitucional històrica de ser el cos que determina si el país està en guerra", deia Sanders abans de la votació.

Tot i que la resolució no té gaires possibilitats de prosperar, ja que ha de ser signada en última instància per Donald Trump i la Casa Blanca ja ha anunciat el seu veto, el posicionament de la cambra alta és un desafiament potent i molt simbòlic al president. Trump ha obviat fins i tot els informes de la CIA que apunten a la responsabilitat de Bin Salman en el crim Khashoggi i ha mantingut el seu suport al príncep al·legant que no hi ha proves clares contra ell.

En la mateixa sessió, el Senat ha aprovat una segona resolució impulsada pel republicà Bob Corker en què es condemna l'actuació de Mohammed bin Salman i se'l responsabilitza del crim Khashoggi, un text que s'oferia com alternativa a la resolució de retirada del Iemen i que té més possibilitats de prosperar i fins i tot forçar el president Trump a signar-lo.