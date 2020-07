La CE acorda amb una farmacèutica francesa 300 milions de dosis si aconsegueix una vacuna fiable

La Comissió Europea ha tancat aquest divendres un acord amb Sanofi, una farmacèutica francesa, segons el qual Brussel·les s’assegura 300 milions de dosis si aconsegueix una vacuna fiable contra el coronavirus. Europa finançarà de manera avançada la investigació de la vacuna a canvi de tenir els 300 milions de dosis un cop estigui enllestida i es demostri que és segura i efectiva. Avui mateix Sanofi, que treballa conjuntament amb la britànica GlaxoSmithKline, ha anunciat un acord semblant amb els Estats Units, que pagaran a la companyia 2.100 milions per al desenvolupament de la vacuna a canvi de rebre’n 600 milions de dosis.

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha considerat que l’acord amb Sanofi és un “primer pilar important” en l’estratègia per garantir l’accés europeu a la vacuna i ha recordat que Brussel·les està en “negociacions avançades amb diverses companyies més”. Uns acords finançats amb l’Instrument de Suport per a Emergències, iniciat arran de la pandèmia amb una dotació de 2.700 milions d’euros del pressupost comunitari. Sanofi preveu sol·licitar a l’Agència Europea del Medicament autorització per comercialitzar la seva vacuna al juny del 2021.

Reunió d’emergència de l’OMS

D’altra banda, el director general de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha assegurat aquest divendres que “els efectes de la pandèmia se sentiran durant dècades”. El comitè d’emergència de l’OMS s’ha reunit aquest divendres per quarta vegada per reavaluar la pandèmia. “Aquesta pandèmia és una crisi de salut que només passa una vegada per segle i els seus efectes se sentiran en les pròximes dècades”, ha insistit el director general de l’OMS.